Uma confraternização entre amigos terminou em tragédia na madrugada deste domingo (14), em Auriflama. O pintor Marcos Frederico Eugênio, de 41 anos, morreu após ser baleado durante um churrasco realizado para acompanhar a partida do Brasil contra o Marrocos, válida pela Copa do Mundo.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelas autoridades, não houve discussão ou qualquer desentendimento antes do disparo. Testemunhas relataram que um dos participantes do encontro, um homem de 51 anos, teria pegado uma arma de fogo e, em meio ao clima descontraído da reunião, começou a fazer brincadeiras com os presentes.

Ainda segundo os relatos, o suspeito teria perguntado aos amigos se eles estavam "estranhando" seu comportamento e, logo em seguida, apontou a arma na direção da vítima. O tiro atingiu o rosto de Marcos, que caiu gravemente ferido.