Uma confraternização entre amigos terminou em tragédia na madrugada deste domingo (14), em Auriflama. O pintor Marcos Frederico Eugênio, de 41 anos, morreu após ser baleado durante um churrasco realizado para acompanhar a partida do Brasil contra o Marrocos, válida pela Copa do Mundo.
De acordo com as primeiras informações apuradas pelas autoridades, não houve discussão ou qualquer desentendimento antes do disparo. Testemunhas relataram que um dos participantes do encontro, um homem de 51 anos, teria pegado uma arma de fogo e, em meio ao clima descontraído da reunião, começou a fazer brincadeiras com os presentes.
Ainda segundo os relatos, o suspeito teria perguntado aos amigos se eles estavam "estranhando" seu comportamento e, logo em seguida, apontou a arma na direção da vítima. O tiro atingiu o rosto de Marcos, que caiu gravemente ferido.
Equipes de resgate do município foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. O pintor chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro de Auriflama, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o disparo, o autor deixou a residência em um veículo GM Cruze branco e fugiu antes da chegada da polícia. A arma utilizada, uma pistola calibre 9 milímetros, ficou no imóvel. Durante a perícia, os policiais também encontraram uma maleta contendo carregadores e munições.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a coleta de provas para auxiliar na investigação. Até o fechamento desta reportagem, o suspeito ainda não havia sido localizado.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo, e a Polícia Civil irá apurar as circunstâncias da ocorrência, incluindo a possível imprudência no manuseio da arma de fogo e a dinâmica que resultou na morte do pintor.
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