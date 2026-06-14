Um advogado de Araçatuba registrou boletim de ocorrência neste sábado (13) após descobrir que criminosos estariam utilizando sua identidade para aplicar golpes em clientes do escritório.
De acordo com as informações, os estelionatários estariam entrando em contato com pessoas que possuem processos judiciais em andamento, informando a existência de supostas taxas, despesas processuais ou valores necessários para a liberação de benefícios, solicitando transferências bancárias.
A fraude foi identificada após alguns clientes estranharem as mensagens recebidas e buscarem confirmação junto ao escritório. Até o momento, não há registro de vítimas que tenham efetuado pagamentos aos golpistas.
O advogado alertou que não realiza cobranças ou solicita depósitos por meio de WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagens e reforçou que toda movimentação financeira relacionada aos processos deve ser confirmada diretamente pelos canais oficiais do escritório.
Ele também orienta que qualquer pessoa que receba esse tipo de contato interrompa imediatamente a conversa e procure verificar a autenticidade das informações antes de realizar qualquer transferência.
A recomendação é que eventuais vítimas registrem boletim de ocorrência e preservem mensagens, números de telefone, comprovantes e demais documentos que possam contribuir com a investigação policial.
Casos desse tipo têm se tornado cada vez mais frequentes em todo o país. Criminosos costumam utilizar nomes, fotos e até logotipos de escritórios de advocacia para transmitir credibilidade e induzir clientes ao erro, principalmente aqueles que aguardam decisões judiciais ou recebimento de valores.
As autoridades orientam que, diante de qualquer pedido financeiro inesperado, o cidadão entre em contato diretamente com o advogado responsável pelo processo antes de efetuar qualquer pagamento.
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