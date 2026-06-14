Um advogado de Araçatuba registrou boletim de ocorrência neste sábado (13) após descobrir que criminosos estariam utilizando sua identidade para aplicar golpes em clientes do escritório.

De acordo com as informações, os estelionatários estariam entrando em contato com pessoas que possuem processos judiciais em andamento, informando a existência de supostas taxas, despesas processuais ou valores necessários para a liberação de benefícios, solicitando transferências bancárias.

A fraude foi identificada após alguns clientes estranharem as mensagens recebidas e buscarem confirmação junto ao escritório. Até o momento, não há registro de vítimas que tenham efetuado pagamentos aos golpistas.