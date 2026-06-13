Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) após um grave acidente durante a prática de rope jump, modalidade de salto com cordas realizada na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores quando ocorreu uma falha no procedimento de segurança, fazendo com que ela despencasse de uma grande altura. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão esclarecidas pelas investigações.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram pessoas que estavam no local tentando reanimar a jovem por meio de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Pouco depois, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) assumiram o atendimento, mas a morte foi constatada ainda no local.