Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) após um grave acidente durante a prática de rope jump, modalidade de salto com cordas realizada na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo.
Segundo informações preliminares, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores quando ocorreu uma falha no procedimento de segurança, fazendo com que ela despencasse de uma grande altura. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão esclarecidas pelas investigações.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram pessoas que estavam no local tentando reanimar a jovem por meio de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Pouco depois, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) assumiram o atendimento, mas a morte foi constatada ainda no local.
De acordo com a Polícia Militar, a causa do óbito foi politraumatismo em decorrência da queda. O noivo da vítima, que acompanhava a atividade, passou mal ao presenciar a cena e precisou ser socorrido para uma unidade de saúde do município.
A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de Limeira, que instaurou investigação para apurar as circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade dos envolvidos na organização da atividade.
Ainda conforme a Polícia Militar, dois homens deixaram o local após o ocorrido, mas foram encontrados durante uma operação de buscas realizada com apoio do helicóptero Águia. Ao todo, seis pessoas foram detidas e a participação de cada uma será apurada no decorrer das investigações.
A Polícia Civil deverá analisar laudos periciais e demais elementos técnicos para esclarecer se todas as normas de segurança exigidas para a prática da atividade foram cumpridas.
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