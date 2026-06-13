13 de junho de 2026
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ACIDENTE

Carro invade oficina mecânica e destrói fachada em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, apresentando queixas de dores na região do peito
O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, apresentando queixas de dores na região do peito

Um Fiat Fastback invadiu uma oficina mecânica no fim da madrugada deste sábado, em Araçatuba, provocando grandes danos na estrutura do estabelecimento. A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar.

Segundo as informações apuradas, o motorista trafegava pela avenida Waldir Felizola de Moraes quando, ao fazer uma curva nas proximidades da Avenida dos Estados, perdeu o controle da direção. O veículo subiu na calçada e atingiu três pilares da fachada da oficina, parando somente após a forte colisão.

Apesar do impacto, nenhum outro veículo que estava no local foi atingido. Já o Fiat Fastback ficou com a parte dianteira completamente destruída.

O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, apresentando queixas de dores na região do peito. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Oficina agradece manifestações de apoio

Após o ocorrido, a empresa utilizou as redes sociais para tranquilizar clientes e amigos, além de agradecer pelas mensagens de solidariedade recebidas ao longo do dia.

Na publicação, a oficina informou que iniciará, durante a próxima semana, os trabalhos de reorganização e reparo da estrutura danificada, com o objetivo de restabelecer o atendimento ao público o mais breve possível.

A manifestação recebeu dezenas de comentários de apoio, demonstrando a mobilização da comunidade diante dos prejuízos causados pelo acidente.

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