Um Fiat Fastback invadiu uma oficina mecânica no fim da madrugada deste sábado, em Araçatuba, provocando grandes danos na estrutura do estabelecimento. A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar.
Segundo as informações apuradas, o motorista trafegava pela avenida Waldir Felizola de Moraes quando, ao fazer uma curva nas proximidades da Avenida dos Estados, perdeu o controle da direção. O veículo subiu na calçada e atingiu três pilares da fachada da oficina, parando somente após a forte colisão.
Apesar do impacto, nenhum outro veículo que estava no local foi atingido. Já o Fiat Fastback ficou com a parte dianteira completamente destruída.
O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, apresentando queixas de dores na região do peito. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.
As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
Oficina agradece manifestações de apoio
Após o ocorrido, a empresa utilizou as redes sociais para tranquilizar clientes e amigos, além de agradecer pelas mensagens de solidariedade recebidas ao longo do dia.
Na publicação, a oficina informou que iniciará, durante a próxima semana, os trabalhos de reorganização e reparo da estrutura danificada, com o objetivo de restabelecer o atendimento ao público o mais breve possível.
A manifestação recebeu dezenas de comentários de apoio, demonstrando a mobilização da comunidade diante dos prejuízos causados pelo acidente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.