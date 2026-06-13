Um Fiat Fastback invadiu uma oficina mecânica no fim da madrugada deste sábado, em Araçatuba, provocando grandes danos na estrutura do estabelecimento. A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar.

Segundo as informações apuradas, o motorista trafegava pela avenida Waldir Felizola de Moraes quando, ao fazer uma curva nas proximidades da Avenida dos Estados, perdeu o controle da direção. O veículo subiu na calçada e atingiu três pilares da fachada da oficina, parando somente após a forte colisão.

Apesar do impacto, nenhum outro veículo que estava no local foi atingido. Já o Fiat Fastback ficou com a parte dianteira completamente destruída.