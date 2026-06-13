13 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

BAEP recupera SUV roubado e descobre esquema de clonagem

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo circulava com placas adulteradas e, após fiscalização detalhada, policiais constataram que se tratava de um automóvel roubado na capital paulista
Veículo circulava com placas adulteradas e, após fiscalização detalhada, policiais constataram que se tratava de um automóvel roubado na capital paulista

Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão em flagrante de um homem na cidade de Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento especializado, quando os policiais identificaram um Honda HR-V com indícios de clonagem.

Segundo as informações apuradas, as equipes receberam informações sobre a possível irregularidade e decidiram realizar a abordagem do automóvel. Durante a fiscalização, os policiais perceberam inconsistências nos sinais identificadores do veículo e iniciaram uma vistoria mais detalhada.

A análise confirmou que o SUV apresentava adulterações sofisticadas e utilizava placas pertencentes a outro veículo regular, prática conhecida como "veículo dublê", utilizada para dificultar a identificação pelas autoridades.

Após a conferência dos dados, ficou constatado que o Honda HR-V era produto de roubo registrado na cidade de São Paulo e estava circulando de forma ilegal na região de Araçatuba.

Na ação, os policiais recuperaram o veículo roubado e apreenderam duas placas utilizadas na adulteração da identificação do automóvel.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações para identificar se há participação de outras pessoas no esquema e apurar a origem das adulterações encontradas no veículo.

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