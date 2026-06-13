Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão em flagrante de um homem na cidade de Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento especializado, quando os policiais identificaram um Honda HR-V com indícios de clonagem.
Segundo as informações apuradas, as equipes receberam informações sobre a possível irregularidade e decidiram realizar a abordagem do automóvel. Durante a fiscalização, os policiais perceberam inconsistências nos sinais identificadores do veículo e iniciaram uma vistoria mais detalhada.
A análise confirmou que o SUV apresentava adulterações sofisticadas e utilizava placas pertencentes a outro veículo regular, prática conhecida como "veículo dublê", utilizada para dificultar a identificação pelas autoridades.
Após a conferência dos dados, ficou constatado que o Honda HR-V era produto de roubo registrado na cidade de São Paulo e estava circulando de forma ilegal na região de Araçatuba.
Na ação, os policiais recuperaram o veículo roubado e apreenderam duas placas utilizadas na adulteração da identificação do automóvel.
O condutor foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações para identificar se há participação de outras pessoas no esquema e apurar a origem das adulterações encontradas no veículo.
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