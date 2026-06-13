Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão em flagrante de um homem na cidade de Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento especializado, quando os policiais identificaram um Honda HR-V com indícios de clonagem.

Segundo as informações apuradas, as equipes receberam informações sobre a possível irregularidade e decidiram realizar a abordagem do automóvel. Durante a fiscalização, os policiais perceberam inconsistências nos sinais identificadores do veículo e iniciaram uma vistoria mais detalhada.

A análise confirmou que o SUV apresentava adulterações sofisticadas e utilizava placas pertencentes a outro veículo regular, prática conhecida como "veículo dublê", utilizada para dificultar a identificação pelas autoridades.