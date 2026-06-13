Uma bebê de apenas 8 meses foi socorrida por equipes da Polícia Militar na madrugada deste sábado (13), em Araçatuba, após apresentar um grave quadro de saúde. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pelo bairro Alvorada.

De acordo com as informações divulgadas, os policiais foram surpreendidos pela mãe da criança, que correu em direção à viatura carregando a filha nos braços e pedindo ajuda.

Segundo o relato, a bebê não reagia aos estímulos, apresentava dificuldades para respirar e sofria convulsões, situação que exigiu uma resposta imediata das equipes.