13 de junho de 2026
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VIDA

Ação rápida da PM ajuda a salvar bebê de 8 meses em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Criança foi encontrada pela mãe em estado grave e recebeu atendimento emergencial após ser levada às pressas por policiais até a Santa Casa.
Criança foi encontrada pela mãe em estado grave e recebeu atendimento emergencial após ser levada às pressas por policiais até a Santa Casa.

Uma bebê de apenas 8 meses foi socorrida por equipes da Polícia Militar na madrugada deste sábado (13), em Araçatuba, após apresentar um grave quadro de saúde. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pelo bairro Alvorada.

De acordo com as informações divulgadas, os policiais foram surpreendidos pela mãe da criança, que correu em direção à viatura carregando a filha nos braços e pedindo ajuda.

Segundo o relato, a bebê não reagia aos estímulos, apresentava dificuldades para respirar e sofria convulsões, situação que exigiu uma resposta imediata das equipes.

Diante da gravidade do quadro, os policiais decidiram realizar o transporte emergencial até o pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, reduzindo o tempo de espera pelo atendimento médico.

Ao chegar à unidade hospitalar, a criança foi atendida pela médica plantonista, que realizou os procedimentos de reanimação. Após estabilização inicial, a bebê permaneceu internada para exames e acompanhamento médico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança nem sobre a possível causa do problema que provocou a emergência.

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que a rapidez na atuação das equipes foi decisiva para garantir que a bebê recebesse atendimento especializado em tempo hábil.

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