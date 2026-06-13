Uma bebê de apenas 8 meses foi socorrida por equipes da Polícia Militar na madrugada deste sábado (13), em Araçatuba, após apresentar um grave quadro de saúde. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pelo bairro Alvorada.
De acordo com as informações divulgadas, os policiais foram surpreendidos pela mãe da criança, que correu em direção à viatura carregando a filha nos braços e pedindo ajuda.
Segundo o relato, a bebê não reagia aos estímulos, apresentava dificuldades para respirar e sofria convulsões, situação que exigiu uma resposta imediata das equipes.
Diante da gravidade do quadro, os policiais decidiram realizar o transporte emergencial até o pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, reduzindo o tempo de espera pelo atendimento médico.
Ao chegar à unidade hospitalar, a criança foi atendida pela médica plantonista, que realizou os procedimentos de reanimação. Após estabilização inicial, a bebê permaneceu internada para exames e acompanhamento médico.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança nem sobre a possível causa do problema que provocou a emergência.
Em nota, a Polícia Militar ressaltou que a rapidez na atuação das equipes foi decisiva para garantir que a bebê recebesse atendimento especializado em tempo hábil.
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