O homem de 24 anos preso na última sexta-feira (12), durante a Operação Florescer, confessou à Polícia Civil ter assassinado a companheira, Thalya Andréya Canhim Nunes, de 21 anos, em Dracena. A revelação ocorreu após uma semana de investigações conduzidas por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).
Quando o corpo da jovem foi encontrado, na manhã do último domingo (7), em um cômodo localizado nos fundos da casa onde o casal vivia, o caso ainda era tratado como morte suspeita. A vítima apresentava ferimentos pelo corpo e estava com um cadarço envolto no pescoço.
Horas depois da descoberta, o companheiro compareceu espontaneamente à Central de Polícia Judiciária, acompanhado por um advogado, e afirmou que a mulher teria cometido suicídio, negando qualquer envolvimento.
Entretanto, o avanço das investigações mudou o rumo do caso. Depoimentos de familiares e pessoas próximas, aliados aos laudos periciais e às análises realizadas no local dos fatos, indicaram que a cena teria sido alterada para sustentar uma falsa versão sobre a morte.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado, medida autorizada pela Justiça pelo prazo de 30 dias, além da expedição de mandado de busca e apreensão. O suspeito foi localizado em seu ambiente de trabalho e detido sem apresentar resistência.
Durante as diligências, os policiais apreenderam peças de roupas que poderão passar por exames periciais, além de um cartucho de munição, materiais que devem integrar o conjunto probatório do inquérito.
Após a prisão, o investigado aceitou prestar novo depoimento e confessou o crime, apresentando uma narrativa diferente da sustentada inicialmente.
Segundo a versão relatada por ele, a discussão entre o casal teria começado na tarde de sábado (6), motivada por ciúmes relacionados a supostas mensagens trocadas pela vítima com outra pessoa. Durante o desentendimento, ele afirmou ter agredido Thalya.
O suspeito também declarou que utilizou o cadarço de um tênis para apertar o pescoço da jovem e, em seguida, levou o corpo até um cômodo nos fundos da residência.
Ainda de acordo com a confissão, ele retornou posteriormente ao local e provocou lesões nos braços da vítima na tentativa de criar a aparência de suicídio. Depois disso, deixou a casa e foi assistir a uma partida de futebol na residência de um amigo.
As investigações apontam ainda que o crime aconteceu dentro do imóvel onde o casal morava e que havia crianças na residência no momento dos fatos, circunstância considerada de extrema gravidade pelos investigadores.
A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso e confrontar a confissão com as provas técnicas já produzidas. Após a audiência de custódia, o investigado deverá ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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