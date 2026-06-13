O homem de 24 anos preso na última sexta-feira (12), durante a Operação Florescer, confessou à Polícia Civil ter assassinado a companheira, Thalya Andréya Canhim Nunes, de 21 anos, em Dracena. A revelação ocorreu após uma semana de investigações conduzidas por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).

Quando o corpo da jovem foi encontrado, na manhã do último domingo (7), em um cômodo localizado nos fundos da casa onde o casal vivia, o caso ainda era tratado como morte suspeita. A vítima apresentava ferimentos pelo corpo e estava com um cadarço envolto no pescoço.

Horas depois da descoberta, o companheiro compareceu espontaneamente à Central de Polícia Judiciária, acompanhado por um advogado, e afirmou que a mulher teria cometido suicídio, negando qualquer envolvimento.