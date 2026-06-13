A Justiça condenou uma mulher a 21 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver do próprio companheiro, com quem tinha um filho. A sentença foi definida nesta quinta-feira (11), durante sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Lins.

Embora o assassinato tenha ocorrido em Getulina, o processo foi julgado em Lins após o Tribunal de Justiça determinar a transferência do caso, em decisão de desaforamento.

Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil e a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a mulher mantinha um relacionamento extraconjugal com o outro acusado e teria participado diretamente da trama criminosa que resultou na morte da vítima, de 37 anos.