A Prefeitura de Araçatuba entregou nesta sexta-feira (12) três novas viaturas ao Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP) da Guarda Civil Municipal. Os veículos, modelo Renault Duster, foram apresentados durante cerimônia realizada em frente ao Paço Municipal.

A entrega contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta, do secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, além de integrantes da Guarda Civil Municipal e autoridades da área de segurança pública.

Os três veículos representam investimento de R$ 504 mil. Além das viaturas, o município está destinando mais R$ 64.375,86 para a aquisição de equipamentos destinados ao grupamento, incluindo quatro carabinas CTT 40, escudos, capacetes, munições e itens de identificação visual.