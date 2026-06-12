A Prefeitura de Araçatuba entregou nesta sexta-feira (12) três novas viaturas ao Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP) da Guarda Civil Municipal. Os veículos, modelo Renault Duster, foram apresentados durante cerimônia realizada em frente ao Paço Municipal.
A entrega contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta, do secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, além de integrantes da Guarda Civil Municipal e autoridades da área de segurança pública.
Os três veículos representam investimento de R$ 504 mil. Além das viaturas, o município está destinando mais R$ 64.375,86 para a aquisição de equipamentos destinados ao grupamento, incluindo quatro carabinas CTT 40, escudos, capacetes, munições e itens de identificação visual.
Criado oficialmente em maio deste ano, o Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático foi estruturado para atuar em ocorrências de maior complexidade, operações integradas e situações de urgência. Entre as atribuições da equipe estão o policiamento tático, o gerenciamento de crises, o apoio em grandes eventos, o atendimento prioritário em ocorrências envolvendo violência contra pessoas e o suporte à Defesa Civil em situações de calamidade.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a chegada das novas viaturas fortalece a capacidade operacional da corporação e amplia as condições de resposta em ações de maior complexidade.
“A criação desse grupamento fortalece a capacidade de resposta da Guarda Municipal em ocorrências de maior complexidade. A proposta é oferecer uma atuação mais técnica, rápida e especializada, acompanhando o crescimento da cidade e das demandas na área de segurança pública”, afirmou.
O prefeito Lucas Zanatta destacou que o investimento reforça o compromisso da administração municipal com a segurança pública.
“Investir na Guarda Civil Municipal é investir na segurança de cada araçatubense. Esses veículos chegam para equipar um grupamento que já nasce com treinamento especializado e missão clara: responder com mais agilidade e eficiência onde a cidade mais precisa. É um passo concreto na construção de uma Araçatuba mais segura para todos”, declarou.
Com a entrega dos veículos e equipamentos, a expectativa da Prefeitura é ampliar a capacidade operacional do GEP e fortalecer as ações de patrulhamento especializado em Araçatuba.
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