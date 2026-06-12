Dois homens apontados pela Polícia Civil como integrantes de uma facção criminosa foram presos em flagrante na tarde de quinta-feira (11), em Araçatuba, acusados de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições de uso restrito.
A prisão ocorreu após uma ação de policiais militares do 12º BAEP na Vila Mendonça. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua José Bonifácio quando avistou um dos investigados em um lava-jato. Durante a abordagem, foram encontradas duas munições calibre 9 milímetros no bolso da calça dele.
Na sequência, os policiais realizaram buscas em imóveis ligados ao suspeito. Em uma residência na Rua Mato Grosso, localizaram um tijolo de cocaína escondido atrás de um sofá. Em outro endereço vinculado ao investigado, foram encontrados mais dois tijolos da droga e duas porções a granel da mesma substância.
Ao todo, foram apreendidos 3,035 quilos de cocaína, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e 28 munições de calibre 9 milímetros, consideradas de uso restrito.
De acordo com a Polícia Civil, os dois homens atuavam em conjunto no armazenamento e comercialização dos entorpecentes. A investigação também aponta que ambos possuem histórico criminal e ligação com uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios.
Um dos presos, de 32 anos, possui condenação por roubo e havia deixado o sistema prisional em julho de 2025 após progressão para o regime aberto. Já o segundo investigado, de 29 anos, possui diversas passagens pela polícia e havia obtido livramento condicional em abril deste ano.
A perícia confirmou que a substância apreendida era cocaína. Diante dos fatos, os dois permaneceram presos e a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
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