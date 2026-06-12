Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na manhã desta sexta-feira (12), em Birigui, durante uma operação da Polícia Civil que teve origem em investigações sobre homicídios e tentativas de homicídio registrados na cidade entre setembro de 2025 e maio deste ano.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Birigui, os trabalhos investigativos identificaram uma ligação entre os dois suspeitos, que passaram a ser monitorados por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

Segundo a apuração policial, um dos investigados seria responsável pelo armazenamento e pela venda das drogas em sua residência, enquanto o outro realizaria a distribuição dos entorpecentes por meio do sistema conhecido como “delivery”, utilizando uma motocicleta para as entregas.