Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na manhã desta sexta-feira (12), em Birigui, durante uma operação da Polícia Civil que teve origem em investigações sobre homicídios e tentativas de homicídio registrados na cidade entre setembro de 2025 e maio deste ano.
De acordo com a Delegacia de Polícia de Birigui, os trabalhos investigativos identificaram uma ligação entre os dois suspeitos, que passaram a ser monitorados por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.
Segundo a apuração policial, um dos investigados seria responsável pelo armazenamento e pela venda das drogas em sua residência, enquanto o outro realizaria a distribuição dos entorpecentes por meio do sistema conhecido como “delivery”, utilizando uma motocicleta para as entregas.
Na manhã desta sexta-feira, equipes da Polícia Civil realizavam vigilância velada com viatura descaracterizada e monitoravam a movimentação de usuários na região investigada. Por volta das 9h50, os policiais observaram a chegada de um dos suspeitos ao imóvel alvo da investigação.
Ainda conforme a polícia, ao receberem ordem de abordagem, os dois homens tentaram fugir pelos fundos da residência, mas foram perseguidos e detidos pela equipe.
Durante as buscas, os investigadores apreenderam cerca de 1,5 quilo de maconha armazenado dentro de uma mala em um dos quartos da residência. Também foram encontradas porções de maconha das variedades conhecidas como “Ice” e “Golden”, totalizando 59 gramas, além de um carregador vazio de pistola calibre .380.
Com um dos investigados, os policiais localizaram outras porções de maconha e R$ 500 em dinheiro. Uma balança de precisão e aparelhos celulares também foram apreendidos. Os suspeitos se recusaram a fornecer as senhas dos telefones.
A Polícia Civil informou que os dois negaram qualquer participação nos homicídios e tentativas de homicídio investigados pela delegacia. Apesar disso, ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos à disposição da Justiça.
As investigações prosseguem para esclarecer possíveis conexões entre os suspeitos e outros crimes registrados no município.
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