A Justiça confirmou nesta quarta-feira (10) a decisão que obriga a Prefeitura de Penápolis a disponibilizar ambulâncias para o transporte de idosos residentes em instituições de longa permanência privadas em situações de urgência e emergência. A sentença foi proferida pela 1ª Vara de Penápolis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.
A ação foi proposta pela promotora de Justiça Renata Andreia dos Santos após o município se recusar, de forma reiterada, a atender pedidos de remoção e transporte feitos por instituições privadas que acolhem idosos. Segundo a administração municipal, a obrigação de fornecer o serviço estaria restrita a moradores de entidades públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos.
Diante das negativas, o Ministério Público ingressou com a ação para garantir que o acesso ao serviço de saúde fosse assegurado a todos os idosos, independentemente da natureza jurídica da instituição onde estejam acolhidos.
Na decisão, o magistrado destacou que o direito à saúde possui caráter universal, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal, e deve ser garantido a toda a população. O juiz ressaltou ainda que o transporte de pacientes em situação de urgência ou emergência integra esse direito, especialmente quando não há condições de custeio por parte do usuário.
A sentença também apontou que a interpretação adotada pelo município em relação ao Estatuto do Idoso viola o princípio da isonomia ao criar distinções entre idosos acolhidos em diferentes tipos de instituições de longa permanência.
Com a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, a obrigação passa a fazer parte da decisão definitiva do processo.
Em caso de descumprimento injustificado, a Justiça determinou aplicação de multa de R$ 500 por cada recusa de atendimento. Além disso, poderá ser requisitada a instauração de inquérito policial para apuração de eventual crime de desobediência e encaminhado ofício ao Ministério Público para investigação de possível ato de improbidade administrativa por parte dos servidores responsáveis.
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