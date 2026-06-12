A Justiça confirmou nesta quarta-feira (10) a decisão que obriga a Prefeitura de Penápolis a disponibilizar ambulâncias para o transporte de idosos residentes em instituições de longa permanência privadas em situações de urgência e emergência. A sentença foi proferida pela 1ª Vara de Penápolis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

A ação foi proposta pela promotora de Justiça Renata Andreia dos Santos após o município se recusar, de forma reiterada, a atender pedidos de remoção e transporte feitos por instituições privadas que acolhem idosos. Segundo a administração municipal, a obrigação de fornecer o serviço estaria restrita a moradores de entidades públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos.

Diante das negativas, o Ministério Público ingressou com a ação para garantir que o acesso ao serviço de saúde fosse assegurado a todos os idosos, independentemente da natureza jurídica da instituição onde estejam acolhidos.