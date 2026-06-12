A segunda audiência de instrução do processo que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti terminou sem a conclusão da fase de depoimentos na manhã desta sexta-feira (12), em Araçatuba. A Justiça deverá marcar uma nova data para dar continuidade à instrução criminal após um pedido do Ministério Público.

Durante a audiência, três testemunhas de acusação prestaram depoimento. No entanto, uma testemunha considerada importante pela Promotoria não foi localizada. Diante da situação, o Ministério Público requereu que a oitiva seja realizada antes do encerramento da instrução processual, pedido que foi acolhido pela Justiça.

Com isso, uma nova audiência deverá ser designada para os próximos dias. Até o momento, seis testemunhas já foram ouvidas no decorrer do processo.