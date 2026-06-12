A segunda audiência de instrução do processo que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti terminou sem a conclusão da fase de depoimentos na manhã desta sexta-feira (12), em Araçatuba. A Justiça deverá marcar uma nova data para dar continuidade à instrução criminal após um pedido do Ministério Público.
Durante a audiência, três testemunhas de acusação prestaram depoimento. No entanto, uma testemunha considerada importante pela Promotoria não foi localizada. Diante da situação, o Ministério Público requereu que a oitiva seja realizada antes do encerramento da instrução processual, pedido que foi acolhido pela Justiça.
Com isso, uma nova audiência deverá ser designada para os próximos dias. Até o momento, seis testemunhas já foram ouvidas no decorrer do processo.
Entre os depoimentos prestados nesta sexta-feira, uma testemunha afirmou que Carolina Silva de Almeida estava sentada no colo do juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior no momento do atropelamento que resultou na morte da ciclista. A mesma testemunha também declarou que o magistrado apresentava odor etílico naquela ocasião.
Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida são réus por homicídio doloso, quando há intenção de provocar o resultado morte. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pela Justiça. Os dois respondem ao processo em liberdade.
Segundo o andamento processual, ainda restam quatro testemunhas a serem ouvidas, além dos interrogatórios dos próprios réus. Somente após a conclusão de toda a fase de instrução o juiz responsável pelo caso irá decidir se há elementos suficientes para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
O Ministério Público defende a pronúncia dos réus, medida que encaminharia o processo para apreciação dos jurados populares. Caso a Justiça entenda que existem indícios de autoria e materialidade do crime, Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida poderão ser julgados pelo Júri Popular.
Thaís Bonatti morreu após ser atropelada em julho do ano passado, em Araçatuba. A morte da ciclista provocou grande comoção na cidade e mobilizou familiares, amigos e integrantes de grupos ligados ao ciclismo, que acompanham o andamento do processo desde o início das investigações.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.