Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho ganhou uma nova oportunidade em Birigui. O programa Emprega Birigui anunciou, nesta quinta-feira (11), a abertura de 27 vagas de emprego para diferentes áreas profissionais, contemplando desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos.
As oportunidades estão distribuídas entre os segmentos de indústria, comércio, serviços, construção civil, tecnologia e administração, atendendo candidatos com diferentes níveis de experiência e qualificação.
Os interessados podem se candidatar enviando uma mensagem pelo WhatsApp, pelo número (18) 3642-3778. O Emprega Birigui destaca que a seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas parceiras que disponibilizam as vagas.
O atendimento presencial do programa acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, nº 65, no anexo da Rodoviária Nova.
Além das vagas
O serviço também oferece suporte gratuito ao trabalhador com a emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientação para solicitação do seguro-desemprego, auxiliando quem busca retornar ao mercado de trabalho.
Confira algumas das oportunidades disponíveis
Indústria moveleira
- Auxiliar geral de produção;
- Costureira.
Setor calçadista
- 5 vagas para pespontadeira;
- 3 vagas para encostador de solas;
- Almoxarife;
- Operador de injetora;
- Auxiliar de pesponto;
- Auxiliar de montagem calçadista.
Outras áreas
- Tapeceiro;
- Marceneiro;
- Marmorista;
- Jardineiro;
- Auxiliar de calheiro;
- Analista de Processos Júnior;
- Frentista;
- Atendente/caixa de loja de conveniência;
- Operador de caixa;
- Funileiro;
- Office boy;
- Assistente administrativo.
Algumas vagas exigem experiência profissional, formação específica ou requisitos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade de horário e conhecimentos em informática.
A expectativa é que as novas oportunidades contribuam para movimentar o mercado de trabalho local e aproximar empresas de profissionais que buscam uma recolocação ou o primeiro emprego.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.