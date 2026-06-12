13 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
OPORTUNIDADE

Emprega Birigui anuncia 27 vagas em diferentes áreas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Há oportunidades para os setores calçadista, industrial, administrativo, comércio e construção civil; candidaturas podem ser feitas pelo WhatsApp
Há oportunidades para os setores calçadista, industrial, administrativo, comércio e construção civil; candidaturas podem ser feitas pelo WhatsApp

Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho ganhou uma nova oportunidade em Birigui. O programa Emprega Birigui anunciou, nesta quinta-feira (11), a abertura de 27 vagas de emprego para diferentes áreas profissionais, contemplando desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos.

As oportunidades estão distribuídas entre os segmentos de indústria, comércio, serviços, construção civil, tecnologia e administração, atendendo candidatos com diferentes níveis de experiência e qualificação.

Os interessados podem se candidatar enviando uma mensagem pelo WhatsApp, pelo número (18) 3642-3778. O Emprega Birigui destaca que a seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas parceiras que disponibilizam as vagas.

O atendimento presencial do programa acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, nº 65, no anexo da Rodoviária Nova.

Além das vagas

O serviço também oferece suporte gratuito ao trabalhador com a emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientação para solicitação do seguro-desemprego, auxiliando quem busca retornar ao mercado de trabalho.

Confira algumas das oportunidades disponíveis

Indústria moveleira

  • Auxiliar geral de produção;
  • Costureira.

Setor calçadista

  • 5 vagas para pespontadeira;
  • 3 vagas para encostador de solas;
  • Almoxarife;
  • Operador de injetora;
  • Auxiliar de pesponto;
  • Auxiliar de montagem calçadista.

Outras áreas

  • Tapeceiro;
  • Marceneiro;
  • Marmorista;
  • Jardineiro;
  • Auxiliar de calheiro;
  • Analista de Processos Júnior;
  • Frentista;
  • Atendente/caixa de loja de conveniência;
  • Operador de caixa;
  • Funileiro;
  • Office boy;
  • Assistente administrativo.

Algumas vagas exigem experiência profissional, formação específica ou requisitos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade de horário e conhecimentos em informática.

A expectativa é que as novas oportunidades contribuam para movimentar o mercado de trabalho local e aproximar empresas de profissionais que buscam uma recolocação ou o primeiro emprego.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários