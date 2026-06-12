Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho ganhou uma nova oportunidade em Birigui. O programa Emprega Birigui anunciou, nesta quinta-feira (11), a abertura de 27 vagas de emprego para diferentes áreas profissionais, contemplando desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos.

As oportunidades estão distribuídas entre os segmentos de indústria, comércio, serviços, construção civil, tecnologia e administração, atendendo candidatos com diferentes níveis de experiência e qualificação.

Os interessados podem se candidatar enviando uma mensagem pelo WhatsApp, pelo número (18) 3642-3778. O Emprega Birigui destaca que a seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas parceiras que disponibilizam as vagas.