A Prefeitura de Birigui dará início, na próxima segunda-feira (15), a uma força-tarefa para identificar e combater a presença do triatomíneo, popularmente conhecido como "bicho barbeiro", inseto responsável pela transmissão da doença de Chagas.

A operação será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) de Araçatuba, contando ainda com o apoio das Secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

Os trabalhos começam na Praça James Mellor e seguirão até o fim de julho, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. O cronograma também prevê ações na Praça Governador Pedro de Toledo, Praça Plácido Negrucci, na Escola Municipal Roberto Clark e na Avenida Nelson Calixto.