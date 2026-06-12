A Prefeitura de Birigui dará início, na próxima segunda-feira (15), a uma força-tarefa para identificar e combater a presença do triatomíneo, popularmente conhecido como "bicho barbeiro", inseto responsável pela transmissão da doença de Chagas.
A operação será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) de Araçatuba, contando ainda com o apoio das Secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.
Os trabalhos começam na Praça James Mellor e seguirão até o fim de julho, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. O cronograma também prevê ações na Praça Governador Pedro de Toledo, Praça Plácido Negrucci, na Escola Municipal Roberto Clark e na Avenida Nelson Calixto.
Inspeção e prevenção
Durante a operação, equipes especializadas realizarão a poda de palmeiras para retirada de resíduos de ninhos, além da análise do material encontrado. Caso haja a identificação do inseto, poderá ser feita a pulverização das árvores para eliminar focos de infestação.
Os exemplares coletados serão encaminhados para exames laboratoriais da Coordenadoria de Controle de Doenças, permitindo um monitoramento mais preciso da situação.
Além do trabalho técnico, os agentes aproveitarão a ação para orientar a população sobre a identificação do barbeiro e as medidas preventivas para evitar a proliferação do inseto. A administração municipal informou que ninhos, ovos e filhotes de aves encontrados nas palmeiras serão preservados.
Atenção ao trânsito
A utilização de caminhão munck para execução dos serviços poderá provocar interdições parciais nas vias e bloqueios temporários de vagas de estacionamento. A recomendação é para que motoristas e pedestres respeitem a sinalização e as orientações das equipes de trânsito.
O que fazer se encontrar o inseto
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, ao localizar um possível barbeiro, o morador evite o contato direto. O ideal é capturar o inseto utilizando luvas ou um saco plástico, armazená-lo em um recipiente fechado e encaminhá-lo à Divisão de Controle de Vetores para análise. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3643-6274.
A iniciativa faz parte das ações preventivas para reduzir os riscos da doença de Chagas e reforçar a vigilância em áreas urbanas do município.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.