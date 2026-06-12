Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11) mobilizou equipes de resgate em Birigui. A colisão entre uma motocicleta e um automóvel deixou um jovem de 22 anos ferido na Avenida Joaquim Ciciliate.
De acordo com as informações apuradas, o motociclista conduzia uma Honda CG 160 Titan no sentido centro quando foi surpreendido por um GM Prisma que teria cruzado sua trajetória. Sem tempo suficiente para frear ou desviar, o condutor da moto atingiu a lateral do veículo.
Com a força do impacto, a motocicleta sofreu diversos danos, principalmente no tanque, paralama, farol, carenagens e retrovisores. O automóvel também ficou avariado, com danos na lateral esquerda e no retrovisor.
O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura na clavícula. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
O motorista do carro, de 51 anos, não sofreu ferimentos.
A polícia acionou a perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. A documentação dos condutores e dos veículos estava regular.
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