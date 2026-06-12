13 de junho de 2026
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ACIDENTE

Motociclista fica ferido em colisão com carro em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jovem de 22 anos não conseguiu evitar a colisão e foi socorrido com suspeita de fratura na clavícula; perícia esteve no local
Jovem de 22 anos não conseguiu evitar a colisão e foi socorrido com suspeita de fratura na clavícula; perícia esteve no local

Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11) mobilizou equipes de resgate em Birigui. A colisão entre uma motocicleta e um automóvel deixou um jovem de 22 anos ferido na Avenida Joaquim Ciciliate.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista conduzia uma Honda CG 160 Titan no sentido centro quando foi surpreendido por um GM Prisma que teria cruzado sua trajetória. Sem tempo suficiente para frear ou desviar, o condutor da moto atingiu a lateral do veículo.

Com a força do impacto, a motocicleta sofreu diversos danos, principalmente no tanque, paralama, farol, carenagens e retrovisores. O automóvel também ficou avariado, com danos na lateral esquerda e no retrovisor.

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura na clavícula. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.

O motorista do carro, de 51 anos, não sofreu ferimentos.

A polícia acionou a perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. A documentação dos condutores e dos veículos estava regular.

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