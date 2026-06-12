Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11) mobilizou equipes de resgate em Birigui. A colisão entre uma motocicleta e um automóvel deixou um jovem de 22 anos ferido na Avenida Joaquim Ciciliate.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista conduzia uma Honda CG 160 Titan no sentido centro quando foi surpreendido por um GM Prisma que teria cruzado sua trajetória. Sem tempo suficiente para frear ou desviar, o condutor da moto atingiu a lateral do veículo.

Com a força do impacto, a motocicleta sofreu diversos danos, principalmente no tanque, paralama, farol, carenagens e retrovisores. O automóvel também ficou avariado, com danos na lateral esquerda e no retrovisor.