O Tribunal do Júri de Birigui absolveu, nesta quinta-feira (11), Jair Ferreira dos Reis Santos, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio filho, fato ocorrido em abril de 2017. O julgamento colocou fim a um processo que se arrastava há quase nove anos e terminou com a rejeição da acusação pelos jurados.

Com idade avançada e enfrentando sérios problemas de saúde, incluindo um quadro de Alzheimer, o réu não participou da sessão. Uma das testemunhas também deixou de comparecer ao julgamento por estar prestando cuidados ao marido, justamente o acusado.

Durante o plenário, a defesa, conduzida pela advogada Keila Dias Takahashi, sustentou que Jair agiu em legítima defesa, tese que, segundo a argumentação, afastaria a configuração do crime de tentativa de homicídio.