A Prefeitura de Araçatuba encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe a implantação do programa Família Acolhedora, iniciativa voltada ao atendimento temporário de crianças e adolescentes que, por decisão judicial, precisem ser afastados do convívio com a família de origem.

A proposta integra a política de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e busca oferecer um ambiente familiar seguro para menores vítimas de abandono, negligência, violência ou outras situações de violação de direitos.

De acordo com a administração municipal, a medida tem como objetivo reduzir a necessidade do acolhimento institucional, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam em um núcleo familiar enquanto são avaliadas possibilidades de reintegração à família biológica, parentes próximos ou, quando necessário, encaminhamento para adoção.