A Prefeitura de Araçatuba encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe a implantação do programa Família Acolhedora, iniciativa voltada ao atendimento temporário de crianças e adolescentes que, por decisão judicial, precisem ser afastados do convívio com a família de origem.
A proposta integra a política de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e busca oferecer um ambiente familiar seguro para menores vítimas de abandono, negligência, violência ou outras situações de violação de direitos.
De acordo com a administração municipal, a medida tem como objetivo reduzir a necessidade do acolhimento institucional, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam em um núcleo familiar enquanto são avaliadas possibilidades de reintegração à família biológica, parentes próximos ou, quando necessário, encaminhamento para adoção.
O prefeito Lucas Zanatta destacou que o projeto está alinhado às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e recebeu manifestação favorável da Vara da Infância e da Juventude de Araçatuba.
Como funcionará
Pela proposta, o acolhimento terá caráter temporário e excepcional, garantindo aos menores acesso prioritário a serviços de saúde, educação e assistência social, além da preservação dos vínculos familiares e comunitários.
As famílias interessadas em participar deverão passar por processo de cadastramento, capacitação e avaliação técnica. O programa deixa claro que o acolhimento não terá finalidade de adoção, sendo uma medida de proteção provisória.
Entre os critérios previstos estão idade mínima de 21 anos, residência em Araçatuba há pelo menos um ano, idoneidade moral, concordância dos demais integrantes da família, condições adequadas de moradia e capacidade de oferecer cuidado e proteção.
As famílias habilitadas receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.134,70, destinada exclusivamente às despesas da criança ou adolescente acolhido, como alimentação, transporte, vestuário, produtos de higiene e materiais escolares.
Atendimento será ampliado
O novo serviço ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fará a coordenação e o acompanhamento das famílias por meio de equipe técnica composta por coordenador, psicólogo e assistente social. O ingresso de crianças e adolescentes no programa ocorrerá apenas mediante determinação judicial.
Segundo o secretário de Assistência Social, Edson Neves Terra Júnior, a implantação do Família Acolhedora não substituirá o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), já existente na cidade.
A expectativa é manter as atuais vagas do acolhimento institucional e criar novas oportunidades por meio do atendimento familiar. A proposta inicial prevê a abertura de até 15 vagas no novo modelo, com possibilidade de expansão gradativa conforme a adesão das famílias e os resultados obtidos.
Para a administração municipal, a iniciativa representa um avanço nas políticas públicas voltadas à infância e adolescência, oferecendo uma alternativa humanizada ao acolhimento institucional e fortalecendo a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
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