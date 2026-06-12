A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (15), a partir das 19h, a 20ª Sessão Ordinária do ano com uma extensa pauta composta por 20 itens. Entre os projetos que devem concentrar as atenções dos vereadores está a proposta que estabelece diretrizes para organização do tempo de espera nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
O Projeto de autoria dos vereadores Gilberto Batata Mantovani e Damião Brito, busca criar parâmetros para o atendimento na Atenção Básica, estabelecendo prazos referenciais para consultas médicas e retornos, além de definir critérios de prioridade para grupos considerados mais vulneráveis.
Pela proposta, consultas eletivas deverão ocorrer em até 30 dias e os retornos em até 15 dias. Já idosos, pessoas com deficiência, autistas, gestantes, crianças, pacientes com doenças crônicas e cidadãos em situação de vulnerabilidade social teriam atendimento prioritário, com prazo de até sete dias para consultas eletivas.
Outro tema que deve gerar discussão entre os parlamentares é o recurso apresentado pelo vereador João Moreira. A matéria pede a reconsideração da decisão que impediu a tramitação de um projeto voltado ao fornecimento de alimentação ou ajuda de custo para pacientes e acompanhantes transportados pelo município para tratamento fora do domicílio.
Segundo a justificativa do recurso, muitos pacientes enfrentam longas viagens para outras cidades em busca de atendimento especializado e permanecem várias horas fora de casa sem qualquer auxílio para alimentação, situação que, na avaliação do autor, merece regulamentação específica por parte do município.
O parlamentar argumenta ainda que a proposta busca corrigir uma deficiência logística do sistema municipal de transporte de pacientes, garantindo maior dignidade às pessoas que dependem do serviço para consultas, exames e tratamentos realizados em outros centros de saúde.
Também está na pauta o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Sol do Autismo, que torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais por profissionais, voluntários e colaboradores que atuem diretamente com crianças e adolescentes em ONGs e instituições privadas beneficiadas com recursos públicos oriundos de emendas impositivas municipais.
A proposta prevê ainda que as certidões sejam renovadas a cada seis meses e apresentadas periodicamente ao poder público. O objetivo, segundo a justificativa do projeto, é ampliar a proteção de crianças e adolescentes atendidos por entidades conveniadas, reforçando mecanismos de controle, transparência e segurança nas instituições que recebem recursos públicos.
Além desses temas, a Ordem do Dia inclui projetos relacionados à aprovação do Plano Municipal de Cultura, abertura de crédito suplementar, implantação de vacinação domiciliar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), identificação de áreas públicas municipais, banco de materiais ortopédicos, criação do Dia da Mãe Atípica, capacitação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e denominação de vias públicas em novos loteamentos da cidade.
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