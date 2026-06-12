A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (15), a partir das 19h, a 20ª Sessão Ordinária do ano com uma extensa pauta composta por 20 itens. Entre os projetos que devem concentrar as atenções dos vereadores está a proposta que estabelece diretrizes para organização do tempo de espera nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

O Projeto de autoria dos vereadores Gilberto Batata Mantovani e Damião Brito, busca criar parâmetros para o atendimento na Atenção Básica, estabelecendo prazos referenciais para consultas médicas e retornos, além de definir critérios de prioridade para grupos considerados mais vulneráveis.

Pela proposta, consultas eletivas deverão ocorrer em até 30 dias e os retornos em até 15 dias. Já idosos, pessoas com deficiência, autistas, gestantes, crianças, pacientes com doenças crônicas e cidadãos em situação de vulnerabilidade social teriam atendimento prioritário, com prazo de até sete dias para consultas eletivas.