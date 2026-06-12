A Polícia Militar promoveu, na noite da última quinta-feira (11), mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada em Birigui. A fiscalização foi concentrada na rua Antenor Clarindo, no bairro Jardim Stábile, e teve como objetivo reforçar a segurança viária e prevenir acidentes relacionados à combinação de álcool e direção.
Durante a operação, os agentes realizaram 957 testes de etilômetro em condutores que passaram pelo ponto de fiscalização. O trabalho resultou na emissão de 31 autuações por infrações de trânsito.
Entre as penalidades aplicadas, 16 foram registradas por recusa dos motoristas em realizar o teste do bafômetro. Outras 15 autuações ocorreram por diferentes irregularidades constatadas durante a fiscalização.
A ação também levou ao recolhimento de sete veículos, sendo seis motocicletas e um automóvel, em razão das infrações verificadas pelas equipes.
Segundo a Polícia Militar, operações desse tipo fazem parte das estratégias permanentes de conscientização e fiscalização nas vias urbanas, buscando reduzir comportamentos de risco e aumentar a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.
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