A Polícia Militar promoveu, na noite da última quinta-feira (11), mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada em Birigui. A fiscalização foi concentrada na rua Antenor Clarindo, no bairro Jardim Stábile, e teve como objetivo reforçar a segurança viária e prevenir acidentes relacionados à combinação de álcool e direção.

Durante a operação, os agentes realizaram 957 testes de etilômetro em condutores que passaram pelo ponto de fiscalização. O trabalho resultou na emissão de 31 autuações por infrações de trânsito.

Entre as penalidades aplicadas, 16 foram registradas por recusa dos motoristas em realizar o teste do bafômetro. Outras 15 autuações ocorreram por diferentes irregularidades constatadas durante a fiscalização.