O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba divulgou nesta quinta-feira (11) o resultado financeiro do Juninão na Fazenda, evento beneficente promovido nos dias 5 e 6 de junho no Parque Municipal da Fazenda. De acordo com o balanço oficial, as entidades participantes arrecadaram juntas R$ 175.347,36 por meio da comercialização de alimentos típicos.

O montante representa um crescimento de 18,77% em comparação à edição anterior, quando a receita total alcançou R$ 146.795,00. Os valores destinados a cada instituição variaram conforme o desempenho das vendas registradas em suas respectivas barracas.

A renda obtida será aplicada na manutenção das atividades desenvolvidas pelas organizações sociais participantes. Durante o evento, foram comercializados produtos tradicionais das festas juninas, entre eles caldos, pamonhas, milho cozido, espetinhos, cachorro-quente, cuscuz e doces artesanais.