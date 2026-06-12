O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba divulgou nesta quinta-feira (11) o resultado financeiro do Juninão na Fazenda, evento beneficente promovido nos dias 5 e 6 de junho no Parque Municipal da Fazenda. De acordo com o balanço oficial, as entidades participantes arrecadaram juntas R$ 175.347,36 por meio da comercialização de alimentos típicos.
O montante representa um crescimento de 18,77% em comparação à edição anterior, quando a receita total alcançou R$ 146.795,00. Os valores destinados a cada instituição variaram conforme o desempenho das vendas registradas em suas respectivas barracas.
A renda obtida será aplicada na manutenção das atividades desenvolvidas pelas organizações sociais participantes. Durante o evento, foram comercializados produtos tradicionais das festas juninas, entre eles caldos, pamonhas, milho cozido, espetinhos, cachorro-quente, cuscuz e doces artesanais.
Segundo informações do Fundo Social, a estrutura do evento contou com investimento de aproximadamente R$ 59,5 mil, destinados à instalação de barracas, banheiros químicos, mesas, cadeiras, geradores de energia e sistemas de iluminação. A programação também recebeu apoio operacional de diferentes setores da administração municipal.
O Juninão na Fazenda integrou ações de caráter beneficente voltadas à captação de recursos para entidades assistenciais do município. A organização foi coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade com suporte de diversas secretarias municipais.
Participaram da iniciativa instituições que atuam nas áreas de assistência social, inclusão, saúde, esporte e apoio comunitário. Entre elas estiveram a Associação Ebenézer, AADEFA, Associação Avidda, Associação Bem-Estar, Casa Terapêutica LPP, Centro de Apoio à Família (CAF), Associação Educacional e Recreativa 2 de Dezembro (Aerd), Voleibol Adaptado de Araçatuba, Vida Saudável na Comunidade, Centro de Tradições Culturais e a entidade Vencendo pela Palavra de Deus.
Os recursos arrecadados serão destinados ao custeio de projetos e serviços mantidos pelas organizações beneficiadas, conforme informado pelos organizadores do evento.
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