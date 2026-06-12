A Justiça confirmou nesta quinta-feira (11) a obrigação da Prefeitura de Penápolis de disponibilizar ambulâncias para o transporte de idosos residentes em instituições de longa permanência privadas quando houver necessidade de atendimento de urgência ou emergência.
A decisão, proferida pela 1ª Vara de Penápolis, mantém uma liminar concedida anteriormente em ação civil pública apresentada pelo Ministério Público. Com o julgamento do mérito, a determinação passa a ter caráter definitivo.
De acordo com o processo, instituições particulares que acolhem idosos relataram dificuldades para obter o serviço de remoção por parte do município. A administração alegava que o atendimento seria destinado apenas a moradores de entidades públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos.
Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que o direito à saúde deve ser assegurado de forma igualitária a todos os cidadãos, independentemente do tipo de instituição em que estejam acolhidos. A sentença destaca que a Constituição Federal garante acesso universal aos serviços de saúde, incluindo o transporte necessário para atendimento médico quando o paciente não possui condições de arcar com os custos.
A decisão também apontou que a diferenciação entre idosos acolhidos em instituições públicas e privadas fere o princípio da isonomia, uma vez que cria tratamento distinto para pessoas que possuem o mesmo direito à assistência em situações de emergência.
Com a confirmação da medida, a Prefeitura deverá atender às solicitações de transporte de idosos feitas pelas instituições privadas. Em caso de recusa injustificada, poderá ser aplicada multa de R$ 500 por ocorrência, além da adoção de outras medidas legais para apuração de eventual responsabilidade dos envolvidos.
Até a publicação deste texto, a administração municipal não havia se manifestado publicamente sobre a decisão judicial.
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