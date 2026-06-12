A Justiça confirmou nesta quinta-feira (11) a obrigação da Prefeitura de Penápolis de disponibilizar ambulâncias para o transporte de idosos residentes em instituições de longa permanência privadas quando houver necessidade de atendimento de urgência ou emergência.

A decisão, proferida pela 1ª Vara de Penápolis, mantém uma liminar concedida anteriormente em ação civil pública apresentada pelo Ministério Público. Com o julgamento do mérito, a determinação passa a ter caráter definitivo.

De acordo com o processo, instituições particulares que acolhem idosos relataram dificuldades para obter o serviço de remoção por parte do município. A administração alegava que o atendimento seria destinado apenas a moradores de entidades públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos.