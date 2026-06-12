A Prefeitura de Alto Alegre, cidade da região de Araçatuba, abriu inscrições para um novo concurso público que oferece oportunidades para candidatos com escolaridade fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 6.487,02, conforme o cargo pretendido.
O certame prevê o preenchimento de vagas imediatas e também a formação de cadastro reserva. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ampliando as chances para profissionais de diferentes áreas.
Entre as funções disponíveis estão Enfermeiro, Médico Ginecologista, Coveiro, Merendeira, Monitor de Transporte Escolar, Salva-Vidas e Serviços Gerais. As jornadas variam de 10 a 40 horas semanais, com remunerações entre R$ 1.150,00 e R$ 6.487,02.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de julho de 2026 por meio do site da banca organizadora Consesp. As taxas de participação foram fixadas em R$ 40 para cargos de nível fundamental e R$ 100 para funções de nível superior.
A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, marcada para o dia 2 de agosto. Alguns cargos também exigirão etapas complementares, como prova prática e análise de títulos, de acordo com as atribuições de cada função.
O edital completo reúne todas as informações sobre requisitos, cronograma e critérios de avaliação para os interessados em disputar uma das vagas ofertadas pelo município.
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