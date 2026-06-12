A Prefeitura de Alto Alegre, cidade da região de Araçatuba, abriu inscrições para um novo concurso público que oferece oportunidades para candidatos com escolaridade fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 6.487,02, conforme o cargo pretendido.

O certame prevê o preenchimento de vagas imediatas e também a formação de cadastro reserva. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ampliando as chances para profissionais de diferentes áreas.

Entre as funções disponíveis estão Enfermeiro, Médico Ginecologista, Coveiro, Merendeira, Monitor de Transporte Escolar, Salva-Vidas e Serviços Gerais. As jornadas variam de 10 a 40 horas semanais, com remunerações entre R$ 1.150,00 e R$ 6.487,02.