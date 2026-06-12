Os roubos e furtos de celulares seguem em queda no Estado de São Paulo, mas os dados da região de Araçatuba mostram que o crime ainda exige atenção das autoridades e da população.

Levantamento realizado com base nos registros da Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta que as Delegacias Seccionais de Araçatuba e Andradina, que compõem o Deinter-10, contabilizaram 458 ocorrências envolvendo celulares nos primeiros meses de 2026.

Entre os municípios da região, Araçatuba aparece na liderança, com 157 registros, seguida por Birigui, com 94. Juntas, as duas cidades concentram cerca de 55% de todas as ocorrências registradas nas duas seccionais. Na sequência aparecem Andradina (44 casos), Auriflama (23), Penápolis (21) e Guararapes (20).