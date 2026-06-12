12 de junho de 2026
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ROUBO DE CELULARES

Região soma 458 ocorrências de roubo e furto de celulares em 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Agência Brasil
Araçatuba e Birigui concentram mais da metade dos registros
Araçatuba e Birigui concentram mais da metade dos registros

Os roubos e furtos de celulares seguem em queda no Estado de São Paulo, mas os dados da região de Araçatuba mostram que o crime ainda exige atenção das autoridades e da população.

Levantamento realizado com base nos registros da Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta que as Delegacias Seccionais de Araçatuba e Andradina, que compõem o Deinter-10, contabilizaram 458 ocorrências envolvendo celulares nos primeiros meses de 2026.

Entre os municípios da região, Araçatuba aparece na liderança, com 157 registros, seguida por Birigui, com 94. Juntas, as duas cidades concentram cerca de 55% de todas as ocorrências registradas nas duas seccionais. Na sequência aparecem Andradina (44 casos), Auriflama (23), Penápolis (21) e Guararapes (20).

O levantamento regional identificou ainda 13 registros em Ilha Solteira, 12 em Pereira Barreto, 10 em Buritama, oito em Castilho, seis em Valparaíso e cinco ocorrências em Santo Antônio do Aracanguá, Braúna e Murutinga do Sul. Coroados contabilizou quatro casos.

Ranking dos municípios 
Município    Registros
Araçatuba    157
Birigui          94
Andradina    44
Auriflama     23
Penápolis     21
Guararapes  20
Ilha Solteira 13
P. Barreto    12
Buritama     10
Castilho       8
Valparaíso   6
Santo A. do Aracanguá    5
Braúna        5
Murutinga do Sul    5
Coroados    4

Os números regionais acompanham uma tendência observada em todo o Estado de São Paulo. Segundo a SSP, os roubos de celulares apresentaram queda de 23,8% no primeiro quadrimestre deste ano. O número de ocorrências passou de 35,9 mil para 27,4 mil casos em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Na comparação com 2022, a redução é ainda mais significativa. Há quatro anos, o estado registrou 54,3 mil roubos de celulares nos 645 municípios paulistas. Isso representa uma queda acumulada de 49,5% no período.

Os furtos de celulares, quando o aparelho é levado sem contato direto com a vítima, também apresentaram retração. Foram registrados 49,4 mil casos nos quatro primeiros meses deste ano, contra 53,3 mil no mesmo período de 2025. Em relação a 2022, quando houve 52,6 mil registros, a redução chega a 7%.

Especialistas em segurança pública apontam que os celulares continuam sendo um dos principais alvos de criminosos devido ao valor comercial dos aparelhos e à facilidade de revenda ilegal. Por isso, o combate à receptação tem sido uma das principais estratégias adotadas pelas forças de segurança.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a redução dos indicadores é resultado de ações integradas entre prevenção, inteligência, investigação e tecnologia. “Estamos atuando em todas as frentes. A redução dos roubos de celulares mostra o resultado do trabalho integrado das forças de segurança para enfraquecer o crime e proteger a população”, afirmou.

Cuidados no dia a dia

Entre as principais recomendações, estão evitar o uso do aparelho em locais com grande circulação de pessoas ou em áreas consideradas vulneráveis, manter o celular guardado em bolsos ou bolsas fechadas e não deixá-lo exposto sobre mesas ou bancos. Também é importante ativar recursos de localização, bloqueio remoto e autenticação em duas etapas, além de manter anotado o número do IMEI do aparelho para facilitar o bloqueio em caso de crime. A polícia ainda alerta para que vítimas de roubo ou furto registrem boletim de ocorrência o mais rápido possível e entrem em contato com a operadora para bloquear a linha e dificultar o uso indevido do dispositivo pelos criminosos.

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