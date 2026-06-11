Os frequentadores do Bom Prato de Araçatuba poderão experimentar sabores de diferentes países durante os meses de junho e julho. A unidade participa da ação especial promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, que vai servir cardápios temáticos inspirados em nações participantes da Copa do Mundo de Futebol.

A iniciativa começa nesta sexta-feira (12) e seguirá até 17 de julho. Além das refeições especiais, os restaurantes populares receberão decoração temática e informações culturais sobre os países homenageados.

A unidade de Araçatuba integra o grupo que receberá pratos inspirados em Marrocos, México, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil. Nesta sexta-feira, por exemplo, o cardápio será baseado na culinária marroquina, com destaque para o tagine marroquino de frango e o chicken curry.