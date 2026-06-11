Os frequentadores do Bom Prato de Araçatuba poderão experimentar sabores de diferentes países durante os meses de junho e julho. A unidade participa da ação especial promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, que vai servir cardápios temáticos inspirados em nações participantes da Copa do Mundo de Futebol.
A iniciativa começa nesta sexta-feira (12) e seguirá até 17 de julho. Além das refeições especiais, os restaurantes populares receberão decoração temática e informações culturais sobre os países homenageados.
A unidade de Araçatuba integra o grupo que receberá pratos inspirados em Marrocos, México, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil. Nesta sexta-feira, por exemplo, o cardápio será baseado na culinária marroquina, com destaque para o tagine marroquino de frango e o chicken curry.
No dia 19 de junho, os usuários poderão experimentar um prato inspirado na gastronomia mexicana. Em 26 de junho, a temática será espanhola. As refeições argentinas serão servidas em 3 de julho, enquanto os pratos uruguaios estarão no cardápio em 10 de julho. O encerramento da programação ocorre em 17 de julho, com receitas típicas brasileiras.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a proposta é unir alimentação e cultura, oferecendo uma experiência diferenciada aos frequentadores do programa.
“De forma criativa, o Programa Bom Prato junta cultura e alimentação, oferecendo aos frequentadores um momento de acolhimento durante a Copa do Mundo. Além de garantir refeições de qualidade, também valorizamos a diversidade gastronômica dos países participantes e reforçamos o compromisso do programa no combate à insegurança alimentar no estado de São Paulo”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.
Entre os pratos previstos para a programação estão almôndegas com molho chimichurri, fraldinha com chimichurri uruguaio, frango mexicano com pimentões, cozido madrileno e outras receitas inspiradas em diferentes culturas.
O Bom Prato oferece refeições balanceadas a preços populares e atende diariamente centenas de pessoas em Araçatuba.
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