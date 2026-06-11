A Fundação CASA de Araçatuba terá 101 adolescentes participando da 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), considerada a maior competição científica do país. A primeira fase da avaliação foi aplicada nesta terça-feira (9) nas unidades socioeducativas da instituição em todo o Estado de São Paulo.

Os jovens de Araçatuba fazem parte de um grupo de 4.295 adolescentes inscritos pela Fundação CASA em 2026. O número representa crescimento de 34,8% em comparação ao ano passado, quando 3.187 socioeducandos participaram da olimpíada.

A OBMEP reúne estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Entre os adolescentes inscritos pela Fundação CASA, 693 participam no nível I, destinado aos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; 1.328 no nível II, para alunos dos 8º e 9º anos; e 2.274 no nível III, voltado aos estudantes do Ensino Médio.