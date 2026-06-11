A Fundação CASA de Araçatuba terá 101 adolescentes participando da 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), considerada a maior competição científica do país. A primeira fase da avaliação foi aplicada nesta terça-feira (9) nas unidades socioeducativas da instituição em todo o Estado de São Paulo.
Os jovens de Araçatuba fazem parte de um grupo de 4.295 adolescentes inscritos pela Fundação CASA em 2026. O número representa crescimento de 34,8% em comparação ao ano passado, quando 3.187 socioeducandos participaram da olimpíada.
A OBMEP reúne estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Entre os adolescentes inscritos pela Fundação CASA, 693 participam no nível I, destinado aos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; 1.328 no nível II, para alunos dos 8º e 9º anos; e 2.274 no nível III, voltado aos estudantes do Ensino Médio.
Segundo a Fundação CASA, a participação na competição integra as ações voltadas ao fortalecimento da educação dentro dos centros socioeducativos. Os adolescentes seguem o currículo da rede estadual de ensino em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
A gerente de Governança da Educação da Fundação CASA, Neuza Flores, destaca que a olimpíada estimula o aprendizado e amplia as perspectivas dos estudantes.
“A OBMEP estimula o raciocínio lógico, a disciplina nos estudos e a confiança dos participantes em seu potencial. Participar de uma olimpíada de alcance nacional amplia horizontes e reforça a importância da educação na construção de novos projetos de vida”, afirmou.
A competição é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem como objetivo incentivar o estudo da matemática, identificar talentos e promover a inclusão social por meio da educação.
A primeira fase é composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha. Os estudantes classificados avançam para a segunda etapa, que será realizada em 17 de outubro. O resultado da primeira fase está previsto para 3 de agosto, enquanto a divulgação dos premiados ocorrerá em 15 de dezembro.
Neste ano, a OBMEP distribuirá em todo o país 650 medalhas de ouro, 1.950 de prata, 5.850 de bronze e 51 mil certificados de menção honrosa. Os medalhistas de escolas públicas também poderão participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC Jr.), voltado ao aprofundamento dos estudos em matemática e áreas relacionadas.
Para o presidente interino da Fundação CASA, Oswaldo Caetano Junior, o aumento no número de participantes demonstra o fortalecimento das ações educacionais desenvolvidas pela instituição.
“O aumento da participação mostra o interesse dos adolescentes pelos estudos e reforça o papel da educação como ferramenta de transformação social. A OBMEP oferece a oportunidade de desenvolver conhecimentos, descobrir talentos e ampliar perspectivas para o futuro”, destacou.
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