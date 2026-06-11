12 de junho de 2026
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EDUCAÇÃO

Fundação Casa de Araçatuba inscreve 101 adolescentes em olimpíada

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os jovens de Araçatuba fazem parte de um grupo de 4.295 adolescentes inscritos pela Fundação CASA em 2026
Os jovens de Araçatuba fazem parte de um grupo de 4.295 adolescentes inscritos pela Fundação CASA em 2026

A Fundação CASA de Araçatuba terá 101 adolescentes participando da 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), considerada a maior competição científica do país. A primeira fase da avaliação foi aplicada nesta terça-feira (9) nas unidades socioeducativas da instituição em todo o Estado de São Paulo.

Os jovens de Araçatuba fazem parte de um grupo de 4.295 adolescentes inscritos pela Fundação CASA em 2026. O número representa crescimento de 34,8% em comparação ao ano passado, quando 3.187 socioeducandos participaram da olimpíada.

A OBMEP reúne estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Entre os adolescentes inscritos pela Fundação CASA, 693 participam no nível I, destinado aos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; 1.328 no nível II, para alunos dos 8º e 9º anos; e 2.274 no nível III, voltado aos estudantes do Ensino Médio.

Segundo a Fundação CASA, a participação na competição integra as ações voltadas ao fortalecimento da educação dentro dos centros socioeducativos. Os adolescentes seguem o currículo da rede estadual de ensino em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

A gerente de Governança da Educação da Fundação CASA, Neuza Flores, destaca que a olimpíada estimula o aprendizado e amplia as perspectivas dos estudantes.

“A OBMEP estimula o raciocínio lógico, a disciplina nos estudos e a confiança dos participantes em seu potencial. Participar de uma olimpíada de alcance nacional amplia horizontes e reforça a importância da educação na construção de novos projetos de vida”, afirmou.

A competição é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem como objetivo incentivar o estudo da matemática, identificar talentos e promover a inclusão social por meio da educação.

A primeira fase é composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha. Os estudantes classificados avançam para a segunda etapa, que será realizada em 17 de outubro. O resultado da primeira fase está previsto para 3 de agosto, enquanto a divulgação dos premiados ocorrerá em 15 de dezembro.

Neste ano, a OBMEP distribuirá em todo o país 650 medalhas de ouro, 1.950 de prata, 5.850 de bronze e 51 mil certificados de menção honrosa. Os medalhistas de escolas públicas também poderão participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC Jr.), voltado ao aprofundamento dos estudos em matemática e áreas relacionadas.

Para o presidente interino da Fundação CASA, Oswaldo Caetano Junior, o aumento no número de participantes demonstra o fortalecimento das ações educacionais desenvolvidas pela instituição.

“O aumento da participação mostra o interesse dos adolescentes pelos estudos e reforça o papel da educação como ferramenta de transformação social. A OBMEP oferece a oportunidade de desenvolver conhecimentos, descobrir talentos e ampliar perspectivas para o futuro”, destacou.

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