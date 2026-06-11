A Polícia Militar realizou duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas na quarta-feira (10), em Araçatuba, resultando na apreensão de um adolescente por ato infracional e na prisão em flagrante de um homem suspeito de comercializar entorpecentes.
A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, no bairro Água Branca. Durante patrulhamento pela Rua Silvio Russo, equipes da Força Tática identificaram um adolescente que estaria envolvido com a venda de drogas. Na abordagem, os policiais localizaram cerca de 400 gramas de maconha, aproximadamente 40 gramas de dry, além de R$ 20 em dinheiro, um telefone celular e duas balanças de precisão.
O menor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.
Já no período da noite, outra ação policial ocorreu no bairro São José, após uma denúncia recebida pelo telefone de emergência 190 informar sobre a comercialização de drogas na região do cruzamento das ruas Veridiana Maria de Jesus e Fundador Paulino Gato.
Com base nas características repassadas, os policiais localizaram e abordaram um suspeito. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína. Em buscas realizadas nas proximidades, os militares localizaram mais 19 porções da mesma substância escondidas junto a uma árvore.
Ao todo, foram apreendidos 20 microtubos contendo cocaína. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Flagrantes.
A autoridade policial responsável pelo caso confirmou a prisão, e o indiciado permaneceu detido, à disposição da Justiça. As duas ocorrências foram registradas pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.
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