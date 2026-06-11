11 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

PM registra duas ocorrências de tráfico e apreende adolescente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ações realizadas em bairros diferentes resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão e na prisão de um homem em flagrante
Ações realizadas em bairros diferentes resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão e na prisão de um homem em flagrante

A Polícia Militar realizou duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas na quarta-feira (10), em Araçatuba, resultando na apreensão de um adolescente por ato infracional e na prisão em flagrante de um homem suspeito de comercializar entorpecentes.

A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, no bairro Água Branca. Durante patrulhamento pela Rua Silvio Russo, equipes da Força Tática identificaram um adolescente que estaria envolvido com a venda de drogas. Na abordagem, os policiais localizaram cerca de 400 gramas de maconha, aproximadamente 40 gramas de dry, além de R$ 20 em dinheiro, um telefone celular e duas balanças de precisão.

O menor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Já no período da noite, outra ação policial ocorreu no bairro São José, após uma denúncia recebida pelo telefone de emergência 190 informar sobre a comercialização de drogas na região do cruzamento das ruas Veridiana Maria de Jesus e Fundador Paulino Gato.

Com base nas características repassadas, os policiais localizaram e abordaram um suspeito. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína. Em buscas realizadas nas proximidades, os militares localizaram mais 19 porções da mesma substância escondidas junto a uma árvore.

Ao todo, foram apreendidos 20 microtubos contendo cocaína. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Flagrantes.

A autoridade policial responsável pelo caso confirmou a prisão, e o indiciado permaneceu detido, à disposição da Justiça. As duas ocorrências foram registradas pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários