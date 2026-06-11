A Polícia Militar realizou duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas na quarta-feira (10), em Araçatuba, resultando na apreensão de um adolescente por ato infracional e na prisão em flagrante de um homem suspeito de comercializar entorpecentes.

A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, no bairro Água Branca. Durante patrulhamento pela Rua Silvio Russo, equipes da Força Tática identificaram um adolescente que estaria envolvido com a venda de drogas. Na abordagem, os policiais localizaram cerca de 400 gramas de maconha, aproximadamente 40 gramas de dry, além de R$ 20 em dinheiro, um telefone celular e duas balanças de precisão.

O menor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.