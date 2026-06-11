A cidade de Coroados já vive a expectativa para a realização da 97ª Quermesse de Santo Antônio, uma das celebrações mais tradicionais da região. O evento acontece entre os dias 12 e 14 de junho, reunindo uma programação religiosa, atrações culturais, gastronomia, encontro de carros antigos e grandes shows musicais.
A parte religiosa da 97ª Quermesse de Santo Antônio vive nesta quinta-feira (11) um de seus momentos mais aguardados com a realização do último dia do Tríduo em honra ao padroeiro, marcado para as 19h30. As festividades seguem no sábado (13), com a tradicional Missa de Santo Antônio e celebração dos 97 anos de Coroados, às 9h, reunindo fiéis e moradores em um dos atos mais simbólicos da programação.
O pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Gilmar Alves, também fez um convite especial à população para participar das celebrações religiosas.
"Vivemos um momento muito especial para nossa comunidade. Convido todas as famílias de Coroados e da região para participarem do encerramento do Tríduo e da Santa Missa em honra a Santo Antônio. Será uma oportunidade de fortalecer a fé, agradecer pelas bênçãos recebidas e celebrar juntos a nossa tradição", destacou o sacerdote.
A programação também contará com almoço na barraca a partir das 11h e o tradicional leilão às 14h, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.
No domingo, dia 14, os apaixonados pelo antigomobilismo poderão prestigiar o 9º Encontro de Carros Antigos de Coroados, atração que deve reunir colecionadores e visitantes de diversas cidades da região.
A festa ainda terá uma programação artística de destaque. Na sexta-feira (12), sobem ao palco a dupla Marcos & Belutti e em seguida o Dj Léo Aramilla. No sábado (13), a animação fica por conta da dupla Danilo & Davi e em seguida Baile do Zena.
O prefeito de Coroados, Roberto Carrilho Alves, o “Chéco”, destacou que a quermesse representa a história e a identidade do município.
"A Quermesse de Santo Antônio faz parte da nossa história e da nossa cultura. É um momento de fé, de encontro das famílias e de valorização das nossas tradições. Preparamos uma grande festa para receber a população de Coroados e todos os visitantes da região. Nosso convite é para que todos participem e celebrem conosco esses 97 anos de história", afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Tiago Mirage, ressaltou o trabalho realizado para oferecer uma programação diversificada e voltada para toda a família.
"Nossa equipe trabalhou com muito empenho para organizar uma festa que una religiosidade, cultura, entretenimento e desenvolvimento do turismo local. Teremos atrações para todas as idades, grandes shows e eventos tradicionais que fortalecem a cultura do nosso município. Esperamos toda a região para viver esse momento especial conosco", destacou o secretário.
A 97ª Quermesse de Santo Antônio é realizada pela Prefeitura de Coroados, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, com apoio da Câmara Municipal e da Paróquia Santo Antônio.
A expectativa da organização é de que milhares de pessoas passem pelo evento durante os três dias de programação, fortalecendo uma tradição que há quase um século faz parte da história de Coroados.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.