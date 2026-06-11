A cidade de Coroados já vive a expectativa para a realização da 97ª Quermesse de Santo Antônio, uma das celebrações mais tradicionais da região. O evento acontece entre os dias 12 e 14 de junho, reunindo uma programação religiosa, atrações culturais, gastronomia, encontro de carros antigos e grandes shows musicais.

A parte religiosa da 97ª Quermesse de Santo Antônio vive nesta quinta-feira (11) um de seus momentos mais aguardados com a realização do último dia do Tríduo em honra ao padroeiro, marcado para as 19h30. As festividades seguem no sábado (13), com a tradicional Missa de Santo Antônio e celebração dos 97 anos de Coroados, às 9h, reunindo fiéis e moradores em um dos atos mais simbólicos da programação.

O pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Gilmar Alves, também fez um convite especial à população para participar das celebrações religiosas.