A Polícia Civil de Araçatuba investiga o furto de diversos cosméticos de alto valor registrado em uma farmácia localizada na Rua América do Sul. O prejuízo causado ao estabelecimento foi estimado em pouco mais de R$ 3 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o representante da empresa procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) na tarde desta quarta-feira (11) para comunicar que, na noite anterior, duas mulheres entraram no comércio e seguiram diretamente para o setor de produtos de beleza.

Conforme o relato, as suspeitas teriam aproveitado um momento de distração para pegar diversos hidratantes labiais e hidratantes corporais das marcas Ollie e Kenvue, escondendo os produtos em uma bolsa antes de deixar o local sem efetuar o pagamento.