A Polícia Civil de Araçatuba investiga o furto de diversos cosméticos de alto valor registrado em uma farmácia localizada na Rua América do Sul. O prejuízo causado ao estabelecimento foi estimado em pouco mais de R$ 3 mil.
Segundo o boletim de ocorrência, o representante da empresa procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) na tarde desta quarta-feira (11) para comunicar que, na noite anterior, duas mulheres entraram no comércio e seguiram diretamente para o setor de produtos de beleza.
Conforme o relato, as suspeitas teriam aproveitado um momento de distração para pegar diversos hidratantes labiais e hidratantes corporais das marcas Ollie e Kenvue, escondendo os produtos em uma bolsa antes de deixar o local sem efetuar o pagamento.
As imagens do sistema de monitoramento registraram toda a movimentação e agora deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação das envolvidas.
De acordo com a descrição apresentada no registro policial, uma das suspeitas é uma mulher branca, de estatura mediana, com luzes no cabelo, uma mancha avermelhada no braço direito e tatuagem aparente. Ela usava blusa vermelha de manga comprida, calça preta, sapatos pretos fechados e carregava uma bolsa da mesma cor.
A segunda mulher foi descrita como parda, magra, de cabelos pretos e lisos, também de estatura mediana, vestindo blusa de frio cinza, calça legging preta e botas pretas.
O levantamento realizado pela farmácia apontou que os itens levados totalizam um prejuízo de R$ 3.060,97.
O caso foi registrado como furto e encaminhado para a unidade responsável pelas investigações. A expectativa é que a análise das imagens de segurança e outras diligências auxiliem na identificação das suspeitas e na responsabilização das autoras.
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