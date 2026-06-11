As vítimas da queda de uma aeronave de pequeno porte ocorrida na manhã dessa quarta-feira, 11, em Marília, foram identificadas como Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, e Henrique Guariente Filho, de 47 anos. Ambos eram pilotos e morreram no local após o avião cair e pegar fogo nas proximidades do Aeroporto Estadual Frank Miloye Milenkovich.
Gabriel conduzia a aeronave no momento do acidente. Os corpos foram encontrados carbonizados entre os destroços após o incêndio provocado pelo impacto da queda.
Uma terceira pessoa que estava a bordo, identificada como Pablo Portella Ilwoski, de 28 anos, foi resgatada com vida por funcionários da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), onde o avião caiu. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Marília e permanece internado em estado grave.
O acidente aconteceu em um campo de futebol da AABB, localizado próximo ao aeroporto da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e realizar o atendimento às vítimas.
Dados de plataformas de monitoramento aéreo apontam que a aeronave decolou às 11h13 e permaneceu cerca de 36 minutos em voo antes da tragédia. Durante o trajeto, atingiu aproximadamente 5 mil pés de altitude, o equivalente a 1,5 mil metros, realizou manobras pela região e chegou a sobrevoar o município de Campos Novos Paulista.
Segundo informações da concessionária Rede Voa, o plano de voo previa retorno ao mesmo aeroporto de origem. Os últimos registros indicam que a aeronave estava a cerca de 610 metros de altitude quando o sinal foi perdido, aproximadamente um quilômetro antes da pista de pouso.
Imagens registradas por frequentadores do clube mostram o momento posterior ao acidente, quando uma grande coluna de fumaça tomou conta do local. O impacto provocou um incêndio de grandes proporções, mobilizando equipes de emergência.
O avião envolvido na ocorrência era um bimotor Beech Aircraft 58, prefixo PT-MDB, fabricado em 1985. De acordo com os registros oficiais, a aeronave estava com a documentação regular e em condições de aeronavegabilidade.
O aparelho pertence ao Grupo Ponzan Alimentos, empresa do setor alimentício especializada na produção de temperos, molhos, farináceos e conservas. Gabriel Maloni Mendes da Cruz, natural de Jales, integrava a equipe de pilotos da companhia.
As causas da queda ainda não foram esclarecidas. A investigação ficará a cargo dos órgãos competentes, entre eles o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar a dinâmica e os fatores que levaram ao acidente.
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