As vítimas da queda de uma aeronave de pequeno porte ocorrida na manhã dessa quarta-feira, 11, em Marília, foram identificadas como Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, e Henrique Guariente Filho, de 47 anos. Ambos eram pilotos e morreram no local após o avião cair e pegar fogo nas proximidades do Aeroporto Estadual Frank Miloye Milenkovich.

Gabriel conduzia a aeronave no momento do acidente. Os corpos foram encontrados carbonizados entre os destroços após o incêndio provocado pelo impacto da queda.

Uma terceira pessoa que estava a bordo, identificada como Pablo Portella Ilwoski, de 28 anos, foi resgatada com vida por funcionários da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), onde o avião caiu. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Marília e permanece internado em estado grave.