William Giácomo Bosco teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça de Araçatuba em mais um desdobramento do processo que apura os crimes praticados contra o juiz Roberto Soares Leite. A mesma decisão também rejeitou requerimentos apresentados pela defesa do corréu Patrick César da Silva Brito, que permanece foragido, e marcou o encerramento da fase de instrução da ação penal.

A audiência de instrução foi realizada no último dia 3 de junho e contou com a participação do Ministério Público, assistentes de acusação, testemunhas e de William, que está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto. Já Patrick não participou do ato, em razão de sua condição de foragido.

Durante o interrogatório, William respondeu às perguntas iniciais do magistrado e, posteriormente, exerceu o direito ao silêncio parcial, garantia prevista no Código de Processo Penal. Ao término da audiência, sua defesa requereu a concessão de liberdade provisória, sustentando que a instrução processual havia sido encerrada e que não haveria mais risco de interferência na produção de provas.