William Giácomo Bosco teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça de Araçatuba em mais um desdobramento do processo que apura os crimes praticados contra o juiz Roberto Soares Leite. A mesma decisão também rejeitou requerimentos apresentados pela defesa do corréu Patrick César da Silva Brito, que permanece foragido, e marcou o encerramento da fase de instrução da ação penal.
A audiência de instrução foi realizada no último dia 3 de junho e contou com a participação do Ministério Público, assistentes de acusação, testemunhas e de William, que está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto. Já Patrick não participou do ato, em razão de sua condição de foragido.
Durante o interrogatório, William respondeu às perguntas iniciais do magistrado e, posteriormente, exerceu o direito ao silêncio parcial, garantia prevista no Código de Processo Penal. Ao término da audiência, sua defesa requereu a concessão de liberdade provisória, sustentando que a instrução processual havia sido encerrada e que não haveria mais risco de interferência na produção de provas.
No entanto, o juiz Adriano Pinto de Oliveira indeferiu o pedido. Na decisão, o magistrado destacou que a prisão preventiva foi decretada com base em diversos fundamentos independentes, entre eles a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.
O despacho ainda menciona que, segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, William, em tese, teria se mudado para o mesmo condomínio residencial do magistrado vítima, aproximado-se da família para obter informações sobre a rotina do juiz, fotografado o veículo da esposa da vítima, obtido imagens do sistema de monitoramento do local e repassado essas informações ao corréu Patrick, além de, supostamente, utilizar credenciais de um advogado falecido para acesso irregular ao sistema e-SAJ.
A decisão ressalta ainda que William responde a outras ações penais e possui antecedentes que, segundo o entendimento do juízo, justificam a manutenção da prisão cautelar. O magistrado também afirmou que eventual análise sobre detração penal deverá ocorrer apenas na sentença.
No mesmo despacho, a Justiça negou o pedido da defesa de Patrick para que o acusado fosse interrogado por videoconferência. O juiz entendeu que o caso concreto é diferente dos precedentes apresentados pela defesa, destacando que o corréu estaria foragido no exterior e, em tese, praticando atos destinados a dificultar o andamento dos processos.
Também foi rejeitado o requerimento para realização de perícia técnica em imagens e conteúdos digitais utilizados durante a investigação. Segundo a decisão, não surgiram fatos novos durante a instrução capazes de justificar a medida nesta fase processual.
Com o encerramento da instrução criminal, o processo entra agora na etapa das alegações finais. O Ministério Público e os assistentes de acusação terão prazo para apresentar seus memoriais escritos, sendo posteriormente aberta a mesma oportunidade para as defesas dos acusados, antes da sentença judicial.
Outro lado
A reportagem entrou em contato com a defesa de Willian para comentar a decisão e até a publicação deste texto não houve retorno. O espaço segue aberto.
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