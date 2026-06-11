Um adolescente de 16 anos foi encaminhado nesta terça-feira (9) à delegacia após ser identificado como autor de uma ação contra a base da Polícia Militar de Ilha Solteira. O caso ganhou repercussão depois que imagens da ocorrência foram divulgadas nas redes sociais pelo próprio jovem.

De acordo com informações registradas pela polícia, o adolescente teria acendido e lançado fogos de artifício em direção ao prédio da corporação. Após a ação, ele deixou o local e posteriormente compartilhou um vídeo do episódio acompanhado da frase “só foi um aviso”.

As imagens passaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção das autoridades, que iniciaram diligências para localizar o responsável. Durante as apurações, os policiais identificaram o adolescente e o conduziram à unidade policial para prestar esclarecimentos.