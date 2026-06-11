Uma fiscalização da Polícia Ambiental resultou na aplicação de uma multa de R$ 3 mil a um morador de Álvares Machado, cidade a aproximadamente 140 km de Araçatuba, por irregularidades relacionadas aos cuidados com um cão. O caso veio à tona nesta quarta-feira (10), após denúncias encaminhadas às autoridades sobre as condições em que o animal era mantido.
Para confirmar a situação, os policiais adotaram uma estratégia diferente. Um dos agentes se apresentou na residência simulando a entrega de uma encomenda. Quando o proprietário saiu para atender ao chamado, descobriu que se tratava de uma operação de fiscalização.
Durante a vistoria, a equipe encontrou o cão preso por uma corrente curta, fixada a um pilar da área externa do imóvel. Segundo a Polícia Ambiental, a forma como o animal era mantido limitava significativamente sua movimentação e comprometia seu bem-estar.
As investigações apontaram ainda que moradores vizinhos frequentemente forneciam alimento ao cachorro. Conforme relatos obtidos pelos policiais, as denúncias sobre a situação já vinham sendo registradas há algum tempo.
Ao ser questionado, o tutor afirmou que mantinha o animal preso para evitar que ele fugisse da residência. No entanto, a fiscalização concluiu que o cão permanecia acorrentado de maneira contínua, com dificuldades para acessar adequadamente água e alimentação.
Diante das irregularidades constatadas, foi aplicada uma autuação administrativa com base na legislação estadual que proíbe o acorrentamento permanente de cães no Estado de São Paulo. O caso também serve de alerta sobre a importância do respeito às normas de proteção e bem-estar animal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.