Uma fiscalização da Polícia Ambiental resultou na aplicação de uma multa de R$ 3 mil a um morador de Álvares Machado, cidade a aproximadamente 140 km de Araçatuba, por irregularidades relacionadas aos cuidados com um cão. O caso veio à tona nesta quarta-feira (10), após denúncias encaminhadas às autoridades sobre as condições em que o animal era mantido.

Para confirmar a situação, os policiais adotaram uma estratégia diferente. Um dos agentes se apresentou na residência simulando a entrega de uma encomenda. Quando o proprietário saiu para atender ao chamado, descobriu que se tratava de uma operação de fiscalização.

Durante a vistoria, a equipe encontrou o cão preso por uma corrente curta, fixada a um pilar da área externa do imóvel. Segundo a Polícia Ambiental, a forma como o animal era mantido limitava significativamente sua movimentação e comprometia seu bem-estar.