O clima das festas juninas vai tomar conta do CEU das Artes – Estação de Cultura e Esportes no Jardim Atlântico, em Araçatuba, nesta sexta-feira (12). A nova edição do Juninão promete uma noite de cultura, música e entretenimento para toda a família, com entrada gratuita.
Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa busca aproximar a população das tradições populares brasileiras e ampliar o acesso às atividades culturais em diferentes regiões da cidade. O evento também tem como foco valorizar artistas locais e promover momentos de integração entre os moradores.
Entre as atrações confirmadas, estão as interações dos personagens caipiras Rosinha e Chico, apresentações dos alunos da Escola Municipal de Dança e da Escola Municipal de Artes, além de uma oficina voltada à confecção de bonecos juninos.
A programação musical ficará por conta do Trio Jurubeba, que apresentará o tradicional forró pé-de-serra ao som de sanfona, zabumba e triângulo. Durante a festa, o público ainda poderá aproveitar a distribuição gratuita de diversas guloseimas típicas, como pipoca, algodão-doce, paçoca, doces, pirulitos, mini cachorro-quente e refrigerante.
A festa integra o calendário do Juninão, que seguirá percorrendo diferentes bairros de Araçatuba ao longo do mês de junho. As próximas edições estão previstas para o Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida e para a Praça João Pessoa, onde será realizado o encerramento da programação.
De acordo com a proposta da organização, o projeto tem como objetivo fortalecer os laços comunitários, incentivar a participação das famílias e preservar uma das manifestações culturais mais tradicionais do país. A iniciativa também contribui para transformar espaços públicos em pontos de convivência, lazer e valorização da cultura popular. O CEU das artes fica na rua Elza Almeida Lemos, 975 no Jardim Atlântico.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.