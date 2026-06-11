O clima das festas juninas vai tomar conta do CEU das Artes – Estação de Cultura e Esportes no Jardim Atlântico, em Araçatuba, nesta sexta-feira (12). A nova edição do Juninão promete uma noite de cultura, música e entretenimento para toda a família, com entrada gratuita.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa busca aproximar a população das tradições populares brasileiras e ampliar o acesso às atividades culturais em diferentes regiões da cidade. O evento também tem como foco valorizar artistas locais e promover momentos de integração entre os moradores.

Entre as atrações confirmadas, estão as interações dos personagens caipiras Rosinha e Chico, apresentações dos alunos da Escola Municipal de Dança e da Escola Municipal de Artes, além de uma oficina voltada à confecção de bonecos juninos.