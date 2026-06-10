O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui julga, nesta quinta-feira (11), a partir das 9h, Jair Ferreira dos Reis Santos, acusado de tentar matar o próprio filho durante uma discussão ocorrida em 2017.
A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa ficará sob responsabilidade da advogada Keilla Dias Takahashi, que deverá sustentar perante os jurados a tese de legítima defesa.
De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pai e filho mantinham uma relação conturbada, motivada, segundo os autos, pelo uso de entorpecentes por parte da vítima e por constantes desentendimentos envolvendo uma suposta pensão deixada pela mãe do rapaz.
Ainda conforme a denúncia, no dia 11 de abril de 2017, após uma discussão que chegou a mobilizar a Polícia Militar, os agentes orientaram as partes e deixaram o local sem realizar conduções.
O Ministério Público afirma que, logo após a saída dos policiais, acusado e vítima permaneceram na cozinha da residência. Jair teria se dirigido à pia, pegado uma faca e atingido o filho com um golpe no abdômen. A denúncia sustenta ainda que a vítima tentou fugir, mas o acusado teria insistido na agressão e desferido um segundo golpe nas costas.
Segundo a peça acusatória, a vítima conseguiu escapar e buscar ajuda em uma residência vizinha, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro, com posterior transferência para a Santa Casa de Birigui, onde passou por cirurgia.
Na visão do Ministério Público, "o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, pois a vítima conseguiu escapar de seu raio de ação e recebeu pronto e eficaz atendimento médico".
Com base nesses fatos, a Promotoria denunciou Jair Ferreira dos Reis Santos por tentativa de homicídio, crime previsto no artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II.
Por outro lado, a defesa deve apresentar aos jurados uma versão diferente dos acontecimentos. A advogada Keilla Dias Takahashi informou que sustentará a tese de legítima defesa, buscando demonstrar que o acusado teria agido para proteger a própria integridade física diante das circunstâncias do episódio.
Segundo a advogada, "a defesa recebe com tranquilidade a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois entende que este é o momento oportuno para que todas as circunstâncias dos fatos sejam devidamente esclarecidas. Durante a sessão, demonstraremos aos jurados que o acusado agiu em situação de legítima defesa, diante do contexto vivenciado naquele momento. Confiamos que, após a análise de todas as provas produzidas ao longo do processo, o Conselho de Sentença proferirá uma decisão justa."
A decisão final ficará nas mãos dos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença, responsáveis por acolher ou rejeitar as versões apresentadas pela acusação e pela defesa.
O julgamento acontece no Fórum de Birigui e deve reunir familiares, representante do Ministério Público, defesa e testemunhas ligadas ao caso.
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