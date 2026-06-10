O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui julga, nesta quinta-feira (11), a partir das 9h, Jair Ferreira dos Reis Santos, acusado de tentar matar o próprio filho durante uma discussão ocorrida em 2017.

A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. A defesa ficará sob responsabilidade da advogada Keilla Dias Takahashi, que deverá sustentar perante os jurados a tese de legítima defesa.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pai e filho mantinham uma relação conturbada, motivada, segundo os autos, pelo uso de entorpecentes por parte da vítima e por constantes desentendimentos envolvendo uma suposta pensão deixada pela mãe do rapaz.