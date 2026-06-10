Paola Aparecida Rodrigues, de 24 anos, denuncia um suposto erro médico ocorrido durante o parto da filha, realizado na Santa Casa de Birigui no início deste ano. Segundo ela, uma sequência de complicações após a cesariana resultou na perda do ovário direito e motivou o ajuizamento de uma ação judicial.

Quem vê Paola ao lado da filha Isadora, hoje com três meses de vida, dificilmente imagina o drama enfrentado pela família nos últimos meses. A bebê nasceu com 37 semanas de gestação e pesando 2,9 quilos. De acordo com a mãe, a médica responsável pelo parto justificou a realização da cesariana por um suposto quadro de macrossomia fetal, condição caracterizada pelo nascimento de bebês com peso superior a quatro quilos.

“Lá na Saúde da Mulher falaram que minha bebê estava muito grande pelo tempo de gestação. Depois fiz um ultrassom na Santa Casa e a médica que realizou minha cirurgia disse que ela estava do tamanho de uma criança de 40 semanas. Por isso, já fez minha internação com 37 semanas e três dias”, afirmou.