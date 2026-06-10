11 de junho de 2026
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ACIDENTE AÉREO

Queda de avião após decolagem deixa dois mortos e um ferido

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Defesa Civil SP
Segundo os bombeiros, duas pessoas morreram no local. As vítimas foram encontradas carbonizadas em meio aos destroços da aeronave
Segundo os bombeiros, duas pessoas morreram no local. As vítimas foram encontradas carbonizadas em meio aos destroços da aeronave

Uma aeronave bimotor caiu na manhã desta quarta-feira (10) em Marília, a cerca de 160 km de Araçatuba. O acidente ocorreu em um campo de uma associação atlética localizado ao lado da pista do aeroporto do município.

De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o avião decolou às 11h13 e caiu logo em seguida, por motivos que ainda serão apurados.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

Segundo os bombeiros, duas pessoas morreram no local. As vítimas foram encontradas carbonizadas, em meio aos destroços da aeronave. Uma terceira vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.

A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e dos órgãos responsáveis pela investigação. As circunstâncias que levaram à queda do avião ainda são desconhecidas.

A ocorrência segue em andamento e é acompanhada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências.

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