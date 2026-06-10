Uma aeronave bimotor caiu na manhã desta quarta-feira (10) em Marília, a cerca de 160 km de Araçatuba. O acidente ocorreu em um campo de uma associação atlética localizado ao lado da pista do aeroporto do município.

De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o avião decolou às 11h13 e caiu logo em seguida, por motivos que ainda serão apurados.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.