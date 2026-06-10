Uma aeronave bimotor caiu na manhã desta quarta-feira (10) em Marília, a cerca de 160 km de Araçatuba. O acidente ocorreu em um campo de uma associação atlética localizado ao lado da pista do aeroporto do município.
De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o avião decolou às 11h13 e caiu logo em seguida, por motivos que ainda serão apurados.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.
Segundo os bombeiros, duas pessoas morreram no local. As vítimas foram encontradas carbonizadas, em meio aos destroços da aeronave. Uma terceira vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.
A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e dos órgãos responsáveis pela investigação. As circunstâncias que levaram à queda do avião ainda são desconhecidas.
A ocorrência segue em andamento e é acompanhada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.