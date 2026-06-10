A região de Araçatuba registrou um aumento expressivo nas denúncias de trabalho infantil em 2026. Dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) mostram que, entre janeiro e maio deste ano, foram recebidas 19 denúncias relacionadas ao trabalho proibido para crianças e adolescentes nos 35 municípios atendidos pela unidade regional. No mesmo período de 2025, haviam sido registradas apenas sete ocorrências.

O crescimento de 171% coloca a região entre as que mais ampliaram o número de denúncias no interior paulista. Os dados foram divulgados às vésperas do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.

Em todo o território de atuação do MPT da 15ª Região, que engloba 599 municípios do interior de São Paulo e do litoral norte, o aumento foi de 102%. Entre janeiro e maio deste ano, o órgão recebeu 448 denúncias de trabalho infantil, contra 221 registradas no mesmo período do ano passado.