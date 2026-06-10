A região de Araçatuba registrou um aumento expressivo nas denúncias de trabalho infantil em 2026. Dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) mostram que, entre janeiro e maio deste ano, foram recebidas 19 denúncias relacionadas ao trabalho proibido para crianças e adolescentes nos 35 municípios atendidos pela unidade regional. No mesmo período de 2025, haviam sido registradas apenas sete ocorrências.
O crescimento de 171% coloca a região entre as que mais ampliaram o número de denúncias no interior paulista. Os dados foram divulgados às vésperas do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.
Em todo o território de atuação do MPT da 15ª Região, que engloba 599 municípios do interior de São Paulo e do litoral norte, o aumento foi de 102%. Entre janeiro e maio deste ano, o órgão recebeu 448 denúncias de trabalho infantil, contra 221 registradas no mesmo período do ano passado.
Segundo a coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), procuradora Ana Raquel Machado Bueno de Moraes, o aumento dos registros reflete tanto a maior conscientização da população quanto a permanência de uma cultura que ainda naturaliza o trabalho infantil.
De acordo com ela, muitas pessoas continuam acreditando que o trabalho precoce contribui para a formação do caráter de crianças e adolescentes. No entanto, essa prática representa uma grave violação de direitos e pode comprometer o desenvolvimento físico, emocional e educacional dos jovens.
O MPT destaca que a aprendizagem profissional é a principal alternativa legal para a inserção de adolescentes no mercado de trabalho. Prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ela permite a contratação de jovens entre 14 e 24 anos, com garantia de qualificação profissional, vínculo formal e continuidade dos estudos.
Apesar disso, o órgão também identificou aumento nas denúncias contra empresas que descumprem a cota legal de contratação de aprendizes. Nos cinco primeiros meses de 2026, foram registradas 125 denúncias na área de abrangência da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, número 9,6% superior ao observado no mesmo período de 2025.
Interior paulista
Além de Araçatuba, outras regiões do interior registraram aumento nas denúncias de trabalho infantil. Ribeirão Preto passou de 22 para 75 casos; São José do Rio Preto, de 16 para 39; Presidente Prudente, de 23 para 40; e Sorocaba, de 28 para 42 denúncias.
Como denunciar
Casos de trabalho infantil podem ser denunciados ao Ministério Público do Trabalho por meio do site oficial do órgão, pelo Disque 100 ou pelo Sistema Ipê, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ainda possui cerca de 1,65 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Desse total, aproximadamente 560 mil exercem atividades consideradas entre as piores formas de exploração, incluindo trabalhos perigosos, insalubres ou degradantes.
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