A Polícia Civil de Araçatuba registrou uma atualização em um boletim de ocorrência que inicialmente apurava o desaparecimento de R$ 1 mil de um posto de combustíveis localizado na Vila Mendonça. Após nova análise dos registros e recontagem dos valores, o dinheiro foi localizado e a suspeita de furto foi descartada.
O caso foi comunicado na manhã de terça-feira (9). Segundo o relato inicial, o valor teria sido depositado em um cofre do estabelecimento durante uma sangria de caixa realizada no dia 26 de maio. Dias depois, ao ser informado de que a quantia não havia sido encontrada, o funcionário responsável procurou a delegacia para registrar a ocorrência.
Ainda durante o dia, houve um complemento no boletim. O trabalhador informou que uma das sangrias realizadas durante o expediente poderia não ter sido transferida corretamente para o caixa principal, permanecendo guardada em uma gaveta do setor.
Já no período da noite, representantes do estabelecimento retornaram à Central de Polícia Judiciária para comunicar o resultado de uma nova conferência financeira. Conforme consta no boletim, a recontagem detalhada dos valores apontou que não existia qualquer divergência no numerário da empresa.
Segundo o registro policial, a quantia de R$ 1 mil foi encontrada integralmente e estava retida inadvertidamente no mecanismo interno do cofre, o que dificultou sua identificação durante a verificação preliminar.
Com a localização do dinheiro, foi constatado que os valores do caixa eram compatíveis com os registros financeiros do estabelecimento, não sendo verificado qualquer indício de crime patrimonial.
Diante da nova apuração, os responsáveis solicitaram a retificação das informações prestadas anteriormente. A Polícia Civil registrou que a suposta falta do numerário decorreu de um equívoco operacional durante a conferência dos valores, e não da prática de furto.
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