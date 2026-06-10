A Polícia Civil de Araçatuba registrou uma atualização em um boletim de ocorrência que inicialmente apurava o desaparecimento de R$ 1 mil de um posto de combustíveis localizado na Vila Mendonça. Após nova análise dos registros e recontagem dos valores, o dinheiro foi localizado e a suspeita de furto foi descartada.

O caso foi comunicado na manhã de terça-feira (9). Segundo o relato inicial, o valor teria sido depositado em um cofre do estabelecimento durante uma sangria de caixa realizada no dia 26 de maio. Dias depois, ao ser informado de que a quantia não havia sido encontrada, o funcionário responsável procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Ainda durante o dia, houve um complemento no boletim. O trabalhador informou que uma das sangrias realizadas durante o expediente poderia não ter sido transferida corretamente para o caixa principal, permanecendo guardada em uma gaveta do setor.