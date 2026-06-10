A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Birigui realizou nesta quarta-feira, 10, mais uma etapa das oitivas que apuram supostas irregularidades em contratos firmados pela Santa Casa de Birigui durante o período de intervenção municipal.

A segunda pessoa ouvida foi a ex-interventora da entidade, Sirlei de Paula. Durante mais de uma hora de depoimento, ela respondeu a questionamentos sobre contratações, decisões administrativas e as circunstâncias que levaram à sua saída do cargo.

Segundo Sirlei, todas as medidas adotadas durante sua gestão contavam com o conhecimento e a concordância do então secretário municipal de Saúde, Roque Haroldo Bonfim, da prefeita Samanta Borini e do vice-prefeito Marcelo Parizati.