A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Birigui realizou nesta quarta-feira, 10, mais uma etapa das oitivas que apuram supostas irregularidades em contratos firmados pela Santa Casa de Birigui durante o período de intervenção municipal.
A segunda pessoa ouvida foi a ex-interventora da entidade, Sirlei de Paula. Durante mais de uma hora de depoimento, ela respondeu a questionamentos sobre contratações, decisões administrativas e as circunstâncias que levaram à sua saída do cargo.
Segundo Sirlei, todas as medidas adotadas durante sua gestão contavam com o conhecimento e a concordância do então secretário municipal de Saúde, Roque Haroldo Bonfim, da prefeita Samanta Borini e do vice-prefeito Marcelo Parizati.
Vereadores questionam possível conflito de interesses
Um dos principais momentos da oitiva ocorreu quando o presidente da CEI, vereador Marcos Antonio dos Santos, o Marcos da Ripada, questionou a ex-interventora sobre situações que poderiam configurar conflito de interesses dentro da Santa Casa.
Entre os casos citados, está o do médico Francisco Parra. Segundo os questionamentos apresentados pela comissão, ele exerceria simultaneamente a função de diretor do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Araçatuba e teria vínculo com a empresa CAF Serviços Médicos, contratada pela Santa Casa.
Outro ponto abordado envolveu o médico Carlos Gonçalves, proprietário da empresa responsável pela prestação de serviços médicos e que também exerceria a função de diretor clínico da instituição.
Os vereadores questionaram se o acúmulo dessas funções poderia comprometer a fiscalização e a imparcialidade na gestão dos contratos.
Em resposta, Sirlei afirmou que não identificava irregularidades nas situações apresentadas e declarou que todas as contratações passaram por análises técnicas e reuniões envolvendo representantes da Santa Casa e da Prefeitura.
Falta de documentos e orientações verbais
Durante o depoimento, a ex-interventora informou que não possui atas ou registros formais capazes de comprovar parte das discussões realizadas durante sua gestão.
Segundo ela, muitas orientações jurídicas, administrativas e relacionadas à área da saúde eram transmitidas verbalmente.
Sirlei afirmou ainda que não existem documentos que registrem parte dessas orientações recebidas ao longo do período de intervenção.
Recomendação do Ministério Público vira foco da CEI
Outro tema que dominou a audiência foi uma recomendação expedida pelo Ministério Público em janeiro de 2023.
O documento orientava que a Santa Casa, por estar sob intervenção do Poder Público Municipal e administrar recursos públicos, observasse os princípios constitucionais da administração pública e realizasse suas contratações conforme as regras previstas na legislação de licitações e contratos.
Questionada pelos vereadores, Sirlei confirmou que tinha conhecimento da recomendação ministerial.
No entanto, ao ser indagada sobre os motivos pelos quais alguns contratos analisados pela CEI não teriam seguido esse entendimento, ela não apresentou uma justificativa objetiva.
Os integrantes da comissão destacaram que a recomendação teve como base uma decisão judicial já transitada em julgado, que reconheceu a obrigatoriedade de observância das normas de licitação pela Santa Casa enquanto estivesse sob intervenção municipal.
A CEI busca apurar se as contratações realizadas no período respeitaram os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Ex-interventora atribui saída a questões políticas
Durante a sessão, o relator da comissão, vereador Cleverson José de Souza, o Tody da Unidiesel, questionou Sirlei sobre os motivos de seu desligamento da intervenção.
A ex-interventora afirmou que recebeu a notícia com tranquilidade e declarou acreditar que sua saída teve motivação política.
Segundo ela, foi informada de que seria afastada após denúncias relacionadas a supostos desvios de recursos e da abertura de uma sindicância para apurar os fatos.
Sirlei informou que a investigação interna continua em andamento, mas disse que ainda não foi convocada para prestar esclarecimentos formais.
Ao comentar o assunto, afirmou que promoveu mudanças e demissões que desagradaram pessoas influentes ligadas à instituição.
"Demiti pessoas grandes dentro da Santa Casa, pessoas que estavam lá há bastante tempo e que chegaram a ir até a Câmara Municipal reclamar de mim."
A ex-interventora também declarou sentir-se traída por integrantes do grupo político do qual fazia parte e lembrou que participou do processo de transição da atual administração municipal antes de assumir a intervenção em 3 de janeiro de 2025.
Próximos depoimentos
A primeira fase dos trabalhos da CEI prevê a oitiva de cinco pessoas.
Até o momento, apenas o médico Francisco Parra não compareceu à comissão. Segundo informações apresentadas durante a sessão, ele encaminhou um ofício à Câmara Municipal solicitando o adiamento do depoimento inicialmente marcado para esta quarta-feira.
A expectativa é que a oitiva seja remarcada para o próximo dia 15, data prevista para o encerramento da primeira etapa dos depoimentos.
A comissão é formada pelos vereadores Marcos Antonio dos Santos (Marcos da Ripada), presidente; Cleverson José de Souza (Tody da Unidiesel), relator; e José Odair Piacente (Odair da Monza), membro.
Outro lado
Após o depoimento, Sirlei de Paula afirmou à reportagem que está tranquila em relação às denúncias e às investigações conduzidas pela CEI.
Segundo ela, compareceu à comissão para prestar todos os esclarecimentos por acreditar que exerceu sua função de forma correta durante o período em que esteve à frente da intervenção.
"Cometi erros e falhas, como qualquer gestor pode cometer, mas nada que desabone meu caráter ou minha trajetória profissional."
A ex-interventora também afirmou que não teve espaço suficiente para apresentar sua versão dos fatos em parte da imprensa regional e disse que pretende se manifestar oportunamente sobre o assunto.
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