Moradores do noroeste paulista passarão a ter um novo aliado no acompanhamento da qualidade da água dos principais rios e reservatórios da região. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) anunciou a implantação de um sistema de monitoramento que utiliza imagens de satélite de alta resolução e inteligência artificial para acompanhar, em tempo real, cerca de mil quilômetros de cursos d'água no Estado.

Entre as áreas monitoradas, estão os reservatórios de Promissão, Nova Avanhandava e Três Irmãos, importantes para a geração de energia, abastecimento e atividades econômicas da região. O sistema também acompanha todo o percurso do Rio Tietê, desde a Região Metropolitana de São Paulo até sua foz em Itapura, no extremo noroeste paulista.

A nova tecnologia permite identificar alterações na qualidade da água, presença de matéria orgânica associada à poluição e proliferação de algas, fenômeno que tem gerado preocupação em diferentes trechos do Médio e Baixo Tietê nos últimos anos.