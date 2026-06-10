Moradores do noroeste paulista passarão a ter um novo aliado no acompanhamento da qualidade da água dos principais rios e reservatórios da região. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) anunciou a implantação de um sistema de monitoramento que utiliza imagens de satélite de alta resolução e inteligência artificial para acompanhar, em tempo real, cerca de mil quilômetros de cursos d'água no Estado.
Entre as áreas monitoradas, estão os reservatórios de Promissão, Nova Avanhandava e Três Irmãos, importantes para a geração de energia, abastecimento e atividades econômicas da região. O sistema também acompanha todo o percurso do Rio Tietê, desde a Região Metropolitana de São Paulo até sua foz em Itapura, no extremo noroeste paulista.
A nova tecnologia permite identificar alterações na qualidade da água, presença de matéria orgânica associada à poluição e proliferação de algas, fenômeno que tem gerado preocupação em diferentes trechos do Médio e Baixo Tietê nos últimos anos.
Segundo a Cetesb, as imagens captadas pelos satélites são analisadas por algoritmos de inteligência artificial capazes de detectar mudanças ambientais e emitir alertas automáticos para as equipes de fiscalização. A proposta é acelerar a identificação de possíveis problemas e direcionar vistorias de campo para áreas consideradas críticas.
O monitoramento também será disponibilizado ao público por meio de uma plataforma digital. A ferramenta permitirá que qualquer cidadão acompanhe indicadores ambientais dos rios e reservatórios monitorados, ampliando a transparência das informações.
Na prática, a tecnologia funciona por meio da análise da luz refletida pela água. A partir desses dados, os satélites conseguem apontar variações que podem indicar aumento da carga orgânica, despejo irregular de esgoto ou outros impactos ambientais.
Quando alguma alteração significativa é detectada, o sistema gera alertas para os técnicos da companhia. Dependendo da situação, equipes podem ser enviadas ao local para coleta de amostras e fiscalização presencial. Em alguns casos, drones também poderão ser utilizados para uma inspeção mais detalhada.
Apesar da inovação, a Cetesb destaca que o monitoramento tradicional continuará sendo realizado normalmente. Atualmente, a companhia mantém centenas de pontos de coleta e análise em rios e reservatórios paulistas, trabalho que será complementado pela nova tecnologia.
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