Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na manhã dessa terça-feira (9), em Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Luiz Ferreira Gomes, no bairro Beatriz, quando abordaram o suspeito. Durante a revista, os militares encontraram uma sacola contendo 23 pinos de cocaína, 16 porções menores de maconha e outras três porções maiores da mesma substância.

Além dos entorpecentes, a equipe apreendeu um aparelho celular e a quantia de R$ 680 em dinheiro, valor que também foi apresentado à autoridade policial.