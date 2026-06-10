11 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro durante ação da PM

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes
Ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na manhã dessa terça-feira (9), em Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Luiz Ferreira Gomes, no bairro Beatriz, quando abordaram o suspeito. Durante a revista, os militares encontraram uma sacola contendo 23 pinos de cocaína, 16 porções menores de maconha e outras três porções maiores da mesma substância.

Além dos entorpecentes, a equipe apreendeu um aparelho celular e a quantia de R$ 680 em dinheiro, valor que também foi apresentado à autoridade policial.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Polícia Judiciária. Após os procedimentos legais, o adolescente permaneceu apreendido e ficou à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

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