Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (9) por posse ilegal de arma de fogo em Birigui. A ocorrência foi registrada no bairro Jacarandá, após a Polícia Militar receber informações sobre a possível existência de uma arma em uma residência da cidade.

Durante a averiguação, os policiais fizeram contato com o morador, que admitiu possuir o armamento e indicou onde ele estava guardado. Em buscas no imóvel, a equipe localizou um revólver calibre 38 carregado com cinco munições intactas.

Segundo a corporação, a arma apresentava a numeração de identificação suprimida, característica que agrava a situação criminal. O material foi apreendido para perícia.