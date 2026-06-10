Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (9) por posse ilegal de arma de fogo em Birigui. A ocorrência foi registrada no bairro Jacarandá, após a Polícia Militar receber informações sobre a possível existência de uma arma em uma residência da cidade.
Durante a averiguação, os policiais fizeram contato com o morador, que admitiu possuir o armamento e indicou onde ele estava guardado. Em buscas no imóvel, a equipe localizou um revólver calibre 38 carregado com cinco munições intactas.
Segundo a corporação, a arma apresentava a numeração de identificação suprimida, característica que agrava a situação criminal. O material foi apreendido para perícia.
Após a localização do revólver, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Birigui, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial.
O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
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