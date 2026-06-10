11 de junho de 2026
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BAIRRO JACARANDÁ

Homem é preso com revólver municiado após denúncia em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Arma com numeração raspada foi encontrada pela Polícia Militar durante averiguação em residência no bairro Jacarandá
Arma com numeração raspada foi encontrada pela Polícia Militar durante averiguação em residência no bairro Jacarandá

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (9) por posse ilegal de arma de fogo em Birigui. A ocorrência foi registrada no bairro Jacarandá, após a Polícia Militar receber informações sobre a possível existência de uma arma em uma residência da cidade.

Durante a averiguação, os policiais fizeram contato com o morador, que admitiu possuir o armamento e indicou onde ele estava guardado. Em buscas no imóvel, a equipe localizou um revólver calibre 38 carregado com cinco munições intactas.

Segundo a corporação, a arma apresentava a numeração de identificação suprimida, característica que agrava a situação criminal. O material foi apreendido para perícia.

Após a localização do revólver, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Birigui, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial.

O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

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