Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (9), durante uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui.

A abordagem ocorreu por volta das 12h30, na altura do quilômetro 513 da rodovia. Segundo a polícia, equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária participavam da Operação Impacto, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP), quando fiscalizaram um veículo Renault Megane.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram três tabletes de crack, que totalizaram pouco mais de 3 quilos da droga. Conforme estimativa da corporação, o entorpecente apreendido tem valor aproximado de R$ 30 mil.