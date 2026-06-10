Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (9), durante uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui.
A abordagem ocorreu por volta das 12h30, na altura do quilômetro 513 da rodovia. Segundo a polícia, equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária participavam da Operação Impacto, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP), quando fiscalizaram um veículo Renault Megane.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram três tabletes de crack, que totalizaram pouco mais de 3 quilos da droga. Conforme estimativa da corporação, o entorpecente apreendido tem valor aproximado de R$ 30 mil.
O motorista, morador de Três Lagoas (MS), recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda de acordo com a polícia, ele possui registros anteriores por crimes como furto qualificado, ameaça e lesão corporal contra agente de segurança pública.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Uma mulher que também estava no veículo, residente na mesma cidade sul-mato-grossense e sem antecedentes criminais, foi ouvida pelas autoridades e liberada após prestar esclarecimentos.
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