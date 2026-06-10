A vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos segue disponível normalmente em Araçatuba. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a campanha continua ativa nas unidades de saúde, com o objetivo de ampliar a proteção da população mais jovem contra a doença.
O imunizante utilizado nessa faixa etária é a vacina Qdenga, que oferece cobertura contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Para garantir a eficácia da imunização, o esquema vacinal prevê a aplicação de duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.
Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que mais de 9 mil doses já foram administradas no município. Até o fim de maio, mais de 6 mil crianças e adolescentes haviam recebido a primeira aplicação, enquanto mais de 3 mil já completaram o ciclo vacinal.
A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde. A maioria dos postos atende das 7h às 19h, enquanto as unidades dos bairros Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2 mantêm horário estendido até as 22h. Para receber a vacina, é necessário apresentar a carteira de vacinação.
Já a vacina Butantan-DV, destinada a outros grupos populacionais, permanece com aplicação suspensa temporariamente em todo o país. A medida foi adotada pelo Ministério da Saúde como precaução, enquanto são concluídas análises sobre ocorrências registradas após a aplicação do imunizante.
A Secretaria Municipal de Saúde também destaca que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam sendo realizadas em Araçatuba, incluindo visitas domiciliares, eliminação de possíveis criadouros e atividades de orientação à população.
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