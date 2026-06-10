A vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos segue disponível normalmente em Araçatuba. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a campanha continua ativa nas unidades de saúde, com o objetivo de ampliar a proteção da população mais jovem contra a doença.

O imunizante utilizado nessa faixa etária é a vacina Qdenga, que oferece cobertura contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Para garantir a eficácia da imunização, o esquema vacinal prevê a aplicação de duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.

Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que mais de 9 mil doses já foram administradas no município. Até o fim de maio, mais de 6 mil crianças e adolescentes haviam recebido a primeira aplicação, enquanto mais de 3 mil já completaram o ciclo vacinal.