Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (8), em Mirandópolis. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante uma operação de patrulhamento no município.

Segundo informações da corporação, a suspeita foi abordada logo após desembarcar de um ônibus que fazia o trajeto entre Birigui e Mirandópolis. Os policiais já possuíam informações que indicavam a possível chegada de entorpecentes à cidade, o que motivou a fiscalização.

Durante a revista, os agentes encontraram 465 porções de crack fracionadas e embaladas para venda. Ao todo, a droga apreendida pesou cerca de 64 gramas.