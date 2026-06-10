Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (8), em Mirandópolis. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante uma operação de patrulhamento no município.
Segundo informações da corporação, a suspeita foi abordada logo após desembarcar de um ônibus que fazia o trajeto entre Birigui e Mirandópolis. Os policiais já possuíam informações que indicavam a possível chegada de entorpecentes à cidade, o que motivou a fiscalização.
Durante a revista, os agentes encontraram 465 porções de crack fracionadas e embaladas para venda. Ao todo, a droga apreendida pesou cerca de 64 gramas.
Questionada pelos policiais, a mulher admitiu ter adquirido o entorpecente em outro município com a intenção de revendê-lo em Mirandópolis.
Ela foi encaminhada ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, a suspeita permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.
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