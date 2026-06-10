11 de junho de 2026
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ÔNIBUS COM DROGAS

Mulher é presa com 465 porções de crack após desembarque

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeita de 27 anos foi detida em Mirandópolis
Suspeita de 27 anos foi detida em Mirandópolis

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (8), em Mirandópolis. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante uma operação de patrulhamento no município.

Segundo informações da corporação, a suspeita foi abordada logo após desembarcar de um ônibus que fazia o trajeto entre Birigui e Mirandópolis. Os policiais já possuíam informações que indicavam a possível chegada de entorpecentes à cidade, o que motivou a fiscalização.

Durante a revista, os agentes encontraram 465 porções de crack fracionadas e embaladas para venda. Ao todo, a droga apreendida pesou cerca de 64 gramas.

Questionada pelos policiais, a mulher admitiu ter adquirido o entorpecente em outro município com a intenção de revendê-lo em Mirandópolis.

Ela foi encaminhada ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, a suspeita permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.

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