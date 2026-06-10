Uma ocorrência de furto de bicicleta terminou com duas prisões na noite de segunda-feira (8), em Andradina. A ação foi conduzida por equipes da Força Tática da Polícia Militar, que conseguiram recuperar o objeto furtado e desarticular um ponto suspeito de comercialização de drogas.

Após receber informações sobre o furto, os policiais iniciaram buscas pela cidade e localizaram o homem apontado como autor do crime. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma porção de crack. Ao ser questionado, o suspeito admitiu o furto e revelou ter trocado a bicicleta por entorpecentes.

Com as informações obtidas, os militares seguiram até um imóvel localizado no bairro Álvaro Gasparelli. No local, a bicicleta foi encontrada e devolvida, enquanto uma vistoria na residência resultou na apreensão de drogas, dinheiro em espécie, uma balança digital e materiais utilizados para o preparo e fracionamento de entorpecentes.