A Prefeitura de Urupês publicou um novo processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para profissionais da área da Educação. As oportunidades são voltadas a candidatos com ensino superior e visam atender demandas temporárias da rede municipal de ensino.

Entre as funções contempladas, estão Professor de Educação Básica II nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Educação Física, além de Professor de Educação Básica I para atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A remuneração varia conforme o cargo e a carga horária exercida, podendo chegar a R$ 4.104,51 para jornadas de até 40 horas semanais. Em alguns casos, o pagamento será realizado por hora-aula, com valor de R$ 25,65.