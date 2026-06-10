A Prefeitura de Urupês publicou um novo processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para profissionais da área da Educação. As oportunidades são voltadas a candidatos com ensino superior e visam atender demandas temporárias da rede municipal de ensino.
Entre as funções contempladas, estão Professor de Educação Básica II nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Educação Física, além de Professor de Educação Básica I para atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE).
A remuneração varia conforme o cargo e a carga horária exercida, podendo chegar a R$ 4.104,51 para jornadas de até 40 horas semanais. Em alguns casos, o pagamento será realizado por hora-aula, com valor de R$ 25,65.
As inscrições deverão ser realizadas presencialmente entre os dias 16 e 18 de junho, no Departamento Municipal de Educação de Urupês, localizado na região central da cidade. Não haverá cobrança de taxa de participação.
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular. Entre os critérios avaliados estão experiência no magistério público, cursos de aperfeiçoamento, especializações, além de títulos de mestrado e doutorado.
Segundo a administração municipal, as futuras contratações terão caráter temporário e serão realizadas conforme a necessidade da rede de ensino, garantindo a continuidade das atividades pedagógicas nas escolas do município.
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