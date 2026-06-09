Após cerca de 10 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Birigui condenou Jair Belorte, 48 anos, a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela morte do trabalhador rural Jaime Domingos Girotto, de 63 anos. O crime ocorreu em janeiro de 2023, em um acampamento às margens da Rodovia SP-461, na zona rural de Brejo Alegre.

A sessão foi realizada nesta terça-feira (9), no Fórum de Birigui, e presidida pelo magistrado Juliano Santos Lima. Na acusação, atuou o promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. O réu foi defendido pelos advogados Jerônimo José dos Santos Júnior, Keila Takahashi e Wanderson Santos.

Durante os debates, o representante do Ministério Público pediu aos jurados o afastamento da qualificadora do motivo fútil, mantendo apenas a qualificadora do meio cruel. Ao final da votação, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do acusado.