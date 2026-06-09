A Prefeitura de Araçatuba vai intensificar nesta semana as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em bairros com elevado número de notificações de arboviroses. A medida ocorre em meio ao aumento expressivo dos casos de chikungunya no município, que já contabiliza 559 confirmações da doença e duas mortes em 2026.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os bairros Rosele, Primavera, TV e São Sebastião receberão o serviço de nebulização veicular, conhecido como fumacê, entre quarta-feira (10) e sexta-feira (12). A aplicação será realizada a partir das 18h30 em 80 quadras dessas regiões.

Segundo a pasta, a ação tem como objetivo reduzir a circulação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, especialmente em áreas que concentram maior número de notificações.