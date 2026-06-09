A Prefeitura de Araçatuba vai intensificar nesta semana as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em bairros com elevado número de notificações de arboviroses. A medida ocorre em meio ao aumento expressivo dos casos de chikungunya no município, que já contabiliza 559 confirmações da doença e duas mortes em 2026.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que os bairros Rosele, Primavera, TV e São Sebastião receberão o serviço de nebulização veicular, conhecido como fumacê, entre quarta-feira (10) e sexta-feira (12). A aplicação será realizada a partir das 18h30 em 80 quadras dessas regiões.
Segundo a pasta, a ação tem como objetivo reduzir a circulação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, especialmente em áreas que concentram maior número de notificações.
O trabalho será realizado em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), da Secretaria de Estado da Saúde. O inseticida será dispersado por equipamentos acoplados a veículos, permitindo que o produto alcance até mesmo o interior das residências.
A nebulização complementa as atividades já executadas pelos agentes de combate às endemias, que seguem realizando visitas domiciliares para eliminação de criadouros e orientação da população.
Orientações aos moradores
Para garantir a eficácia do fumacê, a Secretaria de Saúde orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. Também é recomendado cobrir alimentos, frutas e recipientes de água dos animais, retirar roupas dos varais e evitar permanecer nas ruas durante a aplicação.
A prefeitura ressalta que o inseticida elimina apenas os mosquitos adultos e não afeta ovos ou larvas. Por isso, a participação da população continua sendo fundamental para impedir a proliferação do mosquito, com a eliminação de recipientes que possam acumular água parada.
Mais de 10 mil notificações de dengue
De acordo com o balanço epidemiológico mais recente, Araçatuba soma 10.535 notificações de dengue desde o início do ano. Desse total, 1.765 casos foram confirmados e uma morte foi registrada. Outros 8.572 exames tiveram resultado negativo e 198 casos seguem em investigação.
Já a chikungunya preocupa ainda mais as autoridades de saúde. Com 559 casos confirmados e duas mortes registradas, a doença tem apresentado crescimento significativo no município ao longo de 2026, motivando o reforço das ações de controle do mosquito transmissor.
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